Volkswagen fabrikasında robot işçiyi öldürdü



22 yaşındaki işçinin Volkswagen'a hizmet veren bir taşeron şirket adına görev yaptığı belirtildi. Volkswagen yetkililerinin verdiği bilgiye göre, genç işçi olay esnasında Kassel yakınlarındaki Baunatal fabrikasının üretim bandının kuruluşunda çalışıyordu.

Görevli, programlamasını yaptığı sanayi robotu tarafından metal plaka arasına sıkıştırıldı. Göğsünden aldığı darbelerle ağır yaralanan işçi ilk tıbbi müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İşçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeni belirsizliğini korurken polis soruşturma başlattı.

Volkswagen'ın Baunatal tesislerinde yaklaşık 15 bin 500 personel çalışıyor. Fabrikada ağırlıkla şanzıman ve elektrikli motor üretiliyor. Volkswagen sözcüsü, üretim bandında taşeron şirketin çalıştığını, bandın henüz kendilerine teslim edilmediğini açıkladı.