Bilim insanları 1 gramdan küçük robot yaptı

Bilim insanları, manyetik alanlar ile kontrol edilen, yüzebilen, tırmanan 1 santimetre büyüklüğünde ve 1 gramdan hafif robot yaptı. ABD'deki Massachusetts Institute of Technology'de görevli bilim insanlarının çalışmasının, gelecekte araştırma faaliyetleri açısından bambaşka formasyonları da beraberinde getireceği öngörülüyor. Robotun çalışan başarılı tasarımı, aynı malzemeden hazırlanan ilaç yüklü parçacıkların manyetik alanlar vasıtası ile insan vücudu içerisinde ilerletilerek örneğin kanserli hücreleri yok etmede kullanılması konusunda ilham verdi.

Bilim insanları, denemelerde her bir kenarında manyetik alan bulunun dikdörtgen biçiminde bir alana yerleştirdikleri robotun, manyetik alanları kontrol ederek istenilen her köşeye gidebilmesini sağladı.

Bir gramın üçte bir ağırlığındaki robotun arkasında küçük bir mıknatıs bulunuyor. Robotun hareketleri harici manyetik alanlar ile kontrol ediliyor.

Robot manyetik alanla etkileşime girdiği anda ayak ve bacak bölümleri katlanıyor ve geri kalan vücudun yerden yükselmesini sağlıyor. Robotun taşıdığı mıknatıs, manyetik alanların etkisi ile ayak ve bacakların etkileşime girmesine ve robotun ileri doğru hareketine olanak tanıyor.