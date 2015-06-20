'İnsan gibi tepki veren robot' piyasada

İnsanların duygularını anladığı ve ona göre tepki verdiği söylenen robot, Japonya'da bu haftasonu satışa sunuluyor.

'Pepper' ya da Türkçesiyle Biber adı verilen evde hizmet amaçlı robotun fiyatı da uygun olacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göe, üretici firma SoftBank, robotu yaklaşık 1600 dolara satacak. Ayrıca saati 12 dolar gibi bir ücretle robotu kiralamak da mümkün olacak.

SoftBank, Pepper'i aslında maliyetinin altında satıyor. Ancak alıcıların her ay bir bakım ücreti ödemesi ve en az üç yıllık sözleşme yapması gerekecek.

Firma robot için üretilecek yazılımlardan para kazanmayı umuyor.

Pepper insanların yüzlerini hatırlayabiliyor ve insanların duygularını farkedebiliyor.

20'den fazla motoru ve hareket kabiliyeti yüksek kolları var. Yaşlılara yardımcı olması ya da aile içinde kullanılması için tasarlanmış.

Japonya'nın giderek yaşlanan bir nüfusu var ve hükümet, devletin üzerindeki yükü hafifletmek için bu tür robot veya cihazlardan yararlanmaya çalışıyor.

Sheffield Üniversitesi'nden Prof. Noel Sharkey ise biraz kuşkulu:

"Mükemmel görünüyor ve insanlara benzer hareketler yapabiliyor ama insanların duygularını fark ettiği yolundaki sözler biraz abartılı. Konuşma yetisi de abartılıyor. Konuşmalar daha çok tek taraflı. Robot habire soru soruyor."

"Evde yardımcı olacağı söyleniyor ama birşey kaldıramıyor" diyen Sharkey, Pepper'in Japonya'da daha önce huzurevlerinde kullanılan robotlar gibi, bir yıl sonra 'dolabın dibini boylayabileceği' görüşünde.