'Dünyanın en yoksul devlet başkanı' Mujica Eskişehir'de

CHP'nin davetlisi olarak bir süredir Türkiye'de bulunan eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, eşi Lucia Topalansky ile birlikte Yüksek Hızlı Tren'e binerek Merkez Odunpazarı Belediyesi'nin davetlisi olarak Eskişehir'e geldi. Gördüğü misafirperverlikten mutlu olduğunu söyleyen Mujica, "Ülkemizde bir kusurumuz var; Suriyeli ve Lübnanlıları, herkesi Türk olarak nitelendiriyoruz. Herkesi ülkemize 'Türk' diye çağırıyoruz. Ama aslında değiller" dedi.

DHA'nın haberine göre, "Dünyanın en yoksul devlet başkanı" olarak bilinen Jose Mujica'yı garda Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt çiçek vererek karşılandı. Eskişehir Vosbağa Derneği üyeleri de Jose Mujica'yı gar önünde klasik Volkswagen otomobillerle selamladı. Kendisi de Vosvos kullanan Jose Mujica, otomobilleri bir süre inceledikten sonra belediyeye ait bir minibüse bindi. Vosbağa Derneği üyeleri Odunpazarı Belediyesi'ne giden Jose Mujica'ya araçlarıyla eşlik etti. Jose Mujica, belediye binasında Kazım Kurt ile bir süre sohbet etti.

Gördüğü misafirperverlikten mutluluk duyduğunu belirten Mujica şöyle konuştu: "Dil ve uzaklığın dışında Türk halkı ile kendimizi çok yakın hissediyoruz. Fark ettik ki bir değişim süreci içinde bir dünya. Bekliyoruz ki; Avrupa anlasın. Bugüne kadar olduğundan daha çok cömert olsun. Eski yöntemlerle bunları aşmak Türkiye'nin bu bölgede rolünün çok fazla olduğunu fark ettim. Ülkemizde bir kusurumuz var; Suriyeli ve Lübnanlıları, herkesi Türk olarak nitelendiriyoruz. Herkesi ülkemize 'Türk' diye çağırıyoruz. Ama aslında değiller. Böyle bir kusurumuz var. Bütün İspanyollar'a Galestralı dediğimiz gibi onlar da hepsi Galestra'dan değiller. Öğrenmemiz gereken pek çok şey var. Genç ve küçük bir halkız. Türkiye'den tarım makineleri ülkemize geliyor. Buradan da hayvan geliyor. İlişkileri genişletmek için çok şey var."

Jose Mujica başkan Kazım Kurt'a yeni kitabı 'İktidarda bir kara koyun, saraysız başbakan Jose Mujica'yı imzaladı. Kazım Kurt, Jose Mujica'ya lületaşından yapılmış üzerinde resminin bulunduğu bir resim hediye etti. Eskişehir VosBağa ve Vos 26 derneği üyeleri de Jose Mujica'ya plaket ve derneklerinin tişört ile yelek hediye etti.

Jose Mujica, daha sonra Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte TÜLOMSAŞ'ı ziyaret etti. Mujica, TÜLOMSAŞ bahçesinde sergilenen Devrim otomobilini inceledi. TÜLOMSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Semavi Kılıç Jose Mujica'a Devrim otomobili hakkında bilgi verdi. Mujica otomobilin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi. Jose Mujica daha sonra belediye başkanı Kazım Kurt ve beraberindekilerle birlikte kent merkezinde dolaştı.