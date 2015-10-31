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Dünyanın en yoksul devlet başkanı Mujica, Cumartesi Anneleri'nin eylemine katıldı

Uruguay'ın eski Devlet Başkanı Mujica da "Kayıplar nerede?" diye sordu

31 Ekim 2015 16:53

Cumartesi Anneleri’nin her hafta cumartesi gözaltında kaybedilenler ve faili meçhul cinayetlerine kurban giden yakınları için “Kayıplar nerede” sorusuyla yaptıkları eylemine Uruguay’ın ‘yoksul’ dostu eski devlet başkanı Jose Mujica da katıldı.

Dokuz8haber’de yer alan habere göre, CHP’nin davetiyle Türkiye’ye gelen Uruguay’ın ‘yoksul’ dostu eski devlet başkanı Jose Mujica gözaltında kaybolan çocuklarının akıbetini sormak için her hafta İstanbul Galatasaray meydanında bir araya gelen Cumartesi Anneleri’nin oturma eylemine katıldı.

Mujica’nın yanı sıra bu haftaki buluşmaya HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da katıldı.

 

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