En yoksul devlet başkanı Mujica İstanbul’da

Dünyanın en yoksul devlet başkanı olarak bilinen Uruguay eski Devlet Başkanı Jose Mujica eşi ile birlikte İstanbul’a geldi.

Türk Hava Yolları’na ait uçakla dün saat 23.55’de Paris’ten İstanbul’a gelen Jose Mujica’yı Atatürk Havalimanı VIP Salonu’nda CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa tarafından karşılandı. Mujica ve eşi daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

İstanbul’a gelen eski Uruguay Devlet Başkanı Mujica’nın Türkiye'de kalacağı 10 gün boyunca CHP'li bazı belediyeler tarafından konuk edileceğini öğrenildi. Jose Mujica ayrıca CHP’yi de ziyaret ederek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceği öğrenildi.

Lüks yaşantıdan kaçtı

Jose Mujica yalın yaşam tarzı ve 12 bin dolara denk gelen aylık maaşının yüzde 90’ını bağışlaması ile "dünyanın en yoksul devlet başkanı" olarak nitelendiriliyordu.

Mujica, bağışlarını, yoksulların ve küçük girişimcilerin faydalanabileceği kurumlara yapıyordu. Bağışlardan sonra elinde kalan maaşı, Uruguay’daki aylık ortalama maaş olan 775 dolara denk düşüyordu.

Uruguay’da resmi görevliler için mal varlığı beyanında bulunmanın zorunlu olması nedeniyle, Mujica, 2010 yılında varlığını da açıklamıştı.

Mujica, Uruguay devletinin liderlerine tahsis ettiği lüks konutta yaşamaktan kaçınmış, karısının başkent Montevideo'nun hemen dışında bulunan ve toprak bir yoldan ulaşılabilen çiftlik evinde kalmayı tercih etmişti. Başkan ve karısı, birlikte tarlada çalışıyor, çiçek yetiştiriyorlar. Güvenliği ise sadece iki polis memuru ve üç bacaklı Manuela adlı köpek sağlıyor.