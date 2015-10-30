En yoksul devlet başkanı Mujica: Siyaset para biriktirmek için değil, çok sevenler ticaretle ilgilensin

Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, yeni kitabı “İktidarda Bir Kara Koyun, Saraysız Başkan Jose Mujica” kitabının tanıtım toplantısını Şişli Belediyesi’nde gerçekleştirdi. Mujica’ya gelirinin yüzde 90’ını bağışladığının hatırlatılması üzerine “Siyaset para biriktirmek için değildir. Halka hizmet ederek kendini mutlu hissetmek içindir. Basit olmaktır ve halk gibi olmaktır, sıradan bir vatandaş gibi olmaktır" ifadelerini kullandı.

Hürriyet’in haberine göre Mujica, Uruguay Parlamentosu Milletvekili olan eşi Lucia Topalansky ile birlikte sabah saatlerinde Taksim'de kaldığı otelden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa'nın kullandığı klasik araba ile tanıtımın yapılacağı belediye binasına geldi.

Basın toplantısına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, CHP Milletvekili Şafak Pavey, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve kitabın yazarları Andres Danza, Ernesto Tulbovitz'de katıldı.

Basın toplantısında bir açıklama yapan Ağababa, “Muhalefetin kitaplara ve filmlere hapsedildiği bir zaman dilimindeyiz. İşte böyle bir dönemde Mujica yoldaş hayatı başka bir yerden yorumladı, mücadeleye başka bir açı kazandırdı. Yaşam tarzı ile başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösterdi. O bir başkandı ancak alışılmışlardan değildi. Hem Pepe'ye hem de sevgili eşine çok teşekkür ediyorum. Umarım Türkiye'de bir gün böyle bir Cumhurbaşkanı'na kavuşur" dedi.

“Hayatta hafif olmak özür olmaktır”

Jose Mujica, “Halkın büyük çoğunluğu gibi yaşamaya çalışıyorum çünkü karar veren halktır. Çoğunluğun daha iyi yaşadığı gün belki biz de daha iyi yaşarız ve daha fazla harcarız. Hayatta en güzel şey özgürlüktür. Sevdiğimiz şeyleri yapabilmek için, özgür olmak daha fazla vakte sahip olmak demektir. Yoğun bir hayatım büyük bir evim ve hizmetçilerim olursa bunlara dikkat etmek için çok çalışırım. Bu nedenle de daha az özgür olurum. Benim işlerime dikkat etmesi için başkasını görevlendirirsem bu kez de onun vaktini çalmış olurum. Bu nedenle hayatta hafif olmak, bagajsız olmak daha fakir olmak değildir, özgür olmaktır. Bu çok mazisi olan şehri tanıdığım için, İstanbul ve Türkiye'yi tanıdığım için size çok teşekkür ederim. Dünya siyasetinden pek anlamıyorum zaten Güney Amerika siyaseti beni delirtiyor" dedi.

“Bizi birleştiren programla ortaya çıktık, bize rahat gelen ile değil”

Mujica, “15 yıldır hükümette olan bir parti değil, 20 gücün birleşiminde olan bir parti, 40 yıllık tarihi var. Bizi ortak bir disiplinle eşleştiren ortak bir programı var. Kendi aramızda da çok farklılıklarımız var. Ama bir karar aldığımızda, hayatına dikkat eden bir insan gibi birliğimize dikkat ediyoruz. Bizi birleştiren güçlü sektörlerden daha ziyade, bizi birleştiren güçlü birlikteliğimizdir. Çünkü biz bir alternatif yarattık ve sadece beyan olmayı bıraktık. Bize bu dönemde ihtiyacımız olan, bizi birleştiren programla ortaya çıktık, bize rahat gelen programla değil. Büyük bir sabırla tuğla tuğla inşa etmeyi ve böylelikle depremi önlemeyi öğrendik. Ne zaman yapabilirseniz Uruguay'a gelin. En kötüsü, çok lezzetli bir et yiyeceksiniz ve şarabımız çok güzeldir" şeklinde konuştu.

"Siyaset para biriktirmek için değildir"

Mujica, Türkiye ziyareti kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmede hangi konuların gündeme geleceğine ilişkin soruya ise “Özel konularım yok gündemde olan. Sadece arkadaşlığımı geliştirmek istediğim bir ülkeye saygı ve hürmetim var" dedi.

Mujica gelirinin yüzde 90'nı bağışladığının hatırlatılması üzerine ise, “Yaşamak için az şeye ihtiyacımız var. Bildiğim kadarıyla para ve zenginlik diğer dünyaya götürülemiyor. Yaşama bayılıyorum, onu satın alamazsınız ve elinizden gidiyor. Ülkemi ve halkımı çok seviyorum. Ben gidince geriye onlar kalacak ve mücadeleye devam edecekler. Parayı çok sevenlerin sanayi ve ticaretle ilgilenmesini ve bunun vergisini ödemeleri gerektiğini düşünüyorum. Siyaset para biriktirmek için değildir. Halka hizmet ederek kendini mutlu hissetmek içindir. Basit olmaktır ve halk gibi olmaktır, sıradan bir vatandaş gibi olmaktır" ifadelerini kullandı.

Koza İpek Grubu'na kayyum atanması sorusu üzerine Mujica şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ben uzak bir ülkeden geliyorum ve Türkiye'nin sorunlarına karışmam doğru olmaz. Fikrim olabilir ama başkasının evine girmek isteme çünkü benden farklı düşünenleri gücendiririm. Benim ülkemde fikir özgürlüğü var ama aynı şekilde farklı fikirlere saygı duyma zorunluluğu da var. Ben de bu nedenle tüm Türkiye'deki fikirlere saygı duymak zorundayım. Çünkü ben yarın gidiyorum ama sorunlar burada kalacak. Türklerin sorunun iyi veya kötü bir şekilde Türkler halletmelidir. Bu da halkın kendi kararlılığıdır."