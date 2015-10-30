Dünyanın en yoksul devlet başkanına 73 model makam aracı

Dünyanın en yoksul devlet başkanı olarak bilinen Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica ve eşine İstanbul ziyaretinde kullanmaları için 1973 model Wolkswagen marka bir araç tahsis edildi ve makam şoförünün CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba olacağı bildirildi.

Hürriyet'in haberine göre Uruguay'da devlet başkanı olduğu dönemde makam aracı olarak eski model bir Wolkswagen araç kullanan Mujica ve eşi için İstanbul programında da aynı yol seçildi. Mujica ve eşi, Türkiye'de oldukları dönemde makam aracı olarak 1973 model bir vosvos kullanacaklar.

Makam aracının "makam şoförü" de kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olacak. Mujica ve eşininin şoförlüğünü de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba üstlenecek.

Ağbaba, yaptığı açıklamada, Mujica'nın mütevazı yaşam tarzı nedeniyle kendisine de danışarak, Taksim'de 3 yıldızlı bir otelde ağırlamayı planladıkların söyledi.

Ağbaba, "Makam aracı olarak da 1973 model bir vosvos kullanacağız. Makam şoförlüğünü de ben yapacağım" dedi.

Yaklaşık 10 gün Türkiye'de kalacak olan Mujica'nın, İstanbul dışında Eskişehir Odunpazarı ve İzmir'e de gideceğini söyleyen Ağbaba, Uruguay eski Devlet Başkanı'nın Şişli ve Beylikdüzü'nde çeşitli panellerde konuşmalar yapacağını da anlattı.

Cumartesi annelerini ziyaret edecek, işçilerle buluşacak

Mujica'nın programında Cumartesi Anneleri ile buluşma, DİSK'in düzenleyeceği panelde işçilerle sohbet, Cemevi ziyareti gibi faaliyetler yer alıyor. İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını da gezecek olan Uruguay eski Devlet başkanı, İzmir ve Eskişehir Odunpazarı'nda da yine işçilerle buluşacak.