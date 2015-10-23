Eski Uruguay Devlet Başkanı Mujica, Türkiye'ye geliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica'nın Türkiye'ye geleceğini ve CHP'li belediyelerin ev sahipliğindeki etkinliklere katılacağını açıkladı. Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada, Mujica'nın CHP'li belediyelerin konuğu olarak 29 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini belirtti.



Mujica'nın Türkiye'de kalacağı 10 gün boyunca CHP'li bazı belediyeler tarafından konuk edileceğini ifade eden Ağbaba, şunları kaydetti:



"Dünyanın en yoksul devlet başkanı olarak bilinen Uruguay eski Devlet Başkanı Jose Mujica Türkiye'ye geliyor. Odunpazarı, Şişli, Konak ve Beylikdüzü Belediyelerimizin misafiri olacak. CHP yerel yönetimlerinin hazırladığı programlar kapsamında Türkiye'de ziyaretler gerçekleştirecek Jose Mujica, Cumhuriyet Halk Partisini ziyaret ederek Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşecek."

Ağbaba, Mujica'nın yoksullar üzerine çalışmaları ile bilindiğini anımsatarak "CHPli belediyelerimizin organize ettiği çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, gelişmemiş, yoksul bölgeleri gezecek. Dünya'nın en mütevazi başkanı, umarız Türkiye'deki siyasetçilere örnek olur" ifadelerini kullandı.

Disk Genel Başkanı Kani Beko da attığı bir Tweet'le Mujica'nın ziyaretini duyurarak, eski devlet başkanının 30 Ekim'de işçilerle buluşacağını yazdı.

Dünyanın en fakir devlet başkanıydı

Jose Mujica yalın yaşam tarzı ve 12 bin dolara denk gelen aylık maaşının yüzde 90’ını bağışlaması ile "dünyanın en yoksul devlet başkanı" olarak nitelendiriliyordu.

Hayatının büyük bir bölümünde böyle yaşadığını ifade eden Mujica, bağışlarını, yoksulların ve küçük girişimcilerin faydalanabileceği kurumlara yapıyordu.

Bağışlardan sonra elinde kalan maaşı, Uruguay’daki aylık ortalama maaş olan 775 dolara denk düşüyordu.Uruguay’da resmi görevliler için mal varlığı beyanında bulunmanın zorunlu olması nedeniyle, Mujica, 2010 yılında varlığını da açıklamıştı.

O dönemde 1800 dolar olan mal varlığı, Volkswagen’in 1987 model bir Beetle modeliyle eş değerdeydi.

Mujica, Uruguay devletinin liderlerine tahsis ettiği lüks konutta yaşamaktan kaçınmış, karısının başkent Montevideo'nun hemen dışında bulunan ve toprak bir yoldan ulaşılabilen çiftlik evinde kalmayı tercih etmişti.

Başkan ve karısı, birlikte tarlada çalışıyor, çiçek yetiştiriyorlar. Güvenliği ise sadece iki polis memuru ve üç bacaklı Manuela adlı köpek sağlıyor.

Yoksulluğun tanımını farklı şekilde yapan Mujica, “En yoksul devlet başkanı olarak anılıyorum ama kendimi yoksul hissetmiyorum. Yoksul insanlar sadece pahalı bir hayat tarzına sahip olmayı sürdürmek adına çalışan insanlardır ve her zaman daha fazlasını, daha fazlasını isterler” diyor bir röportajında.

Eski gerilla

2009 yılında Devlet Başkanı seçilen Mujica, 1960 ve 1970’li yıllarını, Uruguay’ın Kübadevriminin etkisi altındaki gerilla grubu Tupamaros’un saflarında yer alarak geçirmişti.

Altı kez vuruldu ve 14 yılını cezaevlerinde geçirdi.

Tutukluluk süresinin önemli bir bölümü çok zor koşullar ve tecrit altında geçti.Uruguay’ın demokrasiye döndüğü 1985 yılındaysa serbest bırakıldı.

Uruguay yasalarına göre, yeniden seçilme hakkı olmayan Mujica’nın yerine 2015’in Mart ayında Tabare Vazquez devlet başkanı oldu. Emekli olup politikadan elini ayağını çekme hayali olduğunu açıklayan Mujica, bu isteğini 80 yaşında gerçekleştirmiş oldu.