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En yoksul devlet başkanı Mujica: Cumartesi Anneleri’ne giderek hata ettik çünkü...

"Orada olacaklarını bilmiyorduk, bence hata ettik oraya giderek"

01 Kasım 2015 13:07

Dünyanın en yoksul devlet başkanı olarak bilinen eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, İstanbul ziyareti sırasında Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Lisesi önünde yaptığı eyleme katıldı. Cumartesi Anneleri eylemine katılmanın bir hata olduğunu söyleyen Mujica, “Gittiğimizde polisi ve basını gördük. Orada olacaklarını bilmiyorduk. Çünkü o anneleri rahatsız ettik. Acı çeken insanlar onlar...” dedi.

Radikal’den Neşe İdil’in söyleşisine göre seçim sürecine etki etmemek için siyasi liderlerle görüşmeyen ve yine de yoğun ilgi gören Mujica, “Türkiye halkı çok cana yakın. İnternet çağında, sosyal medyayla iç içe yaşıyoruz. Bu yüzden de gençler bizi tanıyorlar ve tanınmak çok güzel bir şey. Onlara çok müteşekkirim gösterdikleri sevgi için. Bugün Cumartesi Anneleri’nin yanında da erken ayrılmak zorunda kaldık. Bize selamlamak için oraya gideceğimizi söylediler ama gittiğimizde polisi ve basını gördük. Orada olacaklarını bilmiyorduk. Bence hata ettik oraya giderek. Bir nedenle oradalar ve biz onları polis ve basınla rahatsız ettik. Acı çeken insanlar onlar. Uruguay’da ve Arjantin’de çok uzun bir mücadele verdik kaybolan kişilerin akıbetleriyle ilgili. Dolayısıyla bu konuyu çok yakinen bildiğimiz için onlarla, acı çeken insanlarla dayanışma göstermek istedik” dedi.

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