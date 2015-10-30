Yeni Akit’ten eski Uruguay Devlet Başkanı Mujica’ya: CHP’nin ithal fakiri!

Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica’nın, Cumhuriyet Halk Partisi’nin davetiyle İstanbul’a gelmesini haber yapan Yeni Akit gazetesi, “CHP’nin ithal fakiri geldi” ifadelerini kullandı. Akit, Mujica’nın Türkiye’ye geleceği haberini de, “CHP’de fakir bulamayınca onu getirdi!” başlığıyla duyurmuştu.

"Dünyanın en yoksul devlet başkanı" olarak bilinen Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica ve eşi CHP’nin daveti üzerine Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanlığı döneminde maaşının yüzde 90’ını bağışlayan, kendisine tahsis edilen makam aracını kullanmayı reddeden Mujica’nın ziyareti Yeni Akit gazetesi tarafından da haberleştirildi. Haberin başlığında “CHP’nin ithal fakiri geldi” ifadelerini kullanan Yeni Akit gazetesi, Mujica’nın ziyaretinin "CHP'nin seçim öncesi partisinde fakir bulamayınca yurtdışından ithal etti espirilerine yol açtığı” iddiasında bulundu.

Yeni Akit, Mujica’nın ziyareti öncesinde yaptığı haberde de benzer ifadeler kullanmış ve Uruguay’dan da “haritada yeri bile bulunmayan Amerika’nın en küçük ülkelerinden biri” olarak bahsetmişti. Haberde şu ifadeler yer alıyordu:

"Haritada yeri bile bulunamayan, Amerika’nın en küçük ülkelerinden biri olan Uruguay’ın eski devlet başkanı Jose Mujica’yı Türkiye’ye davet eden CHP yönetimi, 1 Kasım’a kadar ‘fakirlik’ teması üzerinden oy isteyecek. Dünyanın en fakir devlet başkanı olarak bilinen Mojica’yı, il il dolaştıracak olan CHP yönetimi, eski devlet başkanının fakirliğini övecek.

Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen karar alay konusu oldu. Türkiye’nin artık büyüyen ve gelişen devletler arasında yer aldığı belirtilen paylaşımlarda, “Bu kafayla CHP iktidar olamaz” yorumları yapıldı. CHP’nin Mojica’yı Türkiye’ye getirişinin bir diğer nedeni olarak da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a isnat etmeye çalışılan ancak her biri asılsız çıkan iddiaların yerini doldurma çabası olarak görülüyor. Öte yandan kendi ülkesinde barakadan bozma bir evde yaşadığı bilinen Mojica’nın, İstanbul ziyaretinde pek çok rezidansa sahip olan CHP’lilerin dairelerinde mi yoksa otelde mi ağırlanacağı bilinmiyor."