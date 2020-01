Dünyanın en şişman ülkeleri belli oldu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünyanın en şişman insanlarının yaşadığı on ülkeyi açıkladı. Rapora göre, Dünya’nın en şişman insanları, turizm cenneti olarak bilinen dokuz Pasifik adasında yaşıyor. İlk onda bu adalar haricinde olan tek ülke ise Arap yarımdadasındaki Katar oldu. Bu ülkelerde yaşayan insanların yüzde 35 ile 50’si fazla kilolu. Dünya’nın en şişman insanlarının yaşadığı ülkelerin başında ise Güney Büyük Okyanus’ta on beş küçük adadan oluşan Cook Adaları geliyor. Bu adalarda yaşayanların yüzde 50’si şişman. WHO çalışanı Temo Waqanivalu, bazı bölgelerden yaşayan şişman insan oranının yüzde 95’e kadar çıktığını açıkladı.

Ahmet İncel'in DHA'da yer alan haberine göre, dünyanın en şişman insanlarının yaşadığı yerler şöyle:

1. Cook-Adaları

2. Palau

3. Nauru

4. Samoa

5. Tonga

6. Niue

7. Marshall-Adaları

8. Katar

9. Kiribati

10. Tuvalu

Bu bölgelerde yaşayan insanların aşırı şişman olma nedenlerinin başında ada olmaları nedeniyle dışarıdan alınan yiyecekler ve hazır yiyecek tüketimi olarak gösterildi. WHO’ya göre az gelirli insanların aşırı kilo sorunu yaşama rizikosu diğerlerine oranla daha fazla. Raporda, artan aşırı kilolarla diyabet, kalp ve kan dolaşımı rahatsızlıklarının da arttığına dikkati çekildi. Marshall Adaları’nda her iki kişiden birinin diyabet hastası olduğu belirtilirken, fazla kiloların sağlığa verdiği zarar konusunda bilgilendirme çalışmalarının artırılması ve çok şekerli içeceklere vergiler getirilmesinin gündemde olduğu belirtildi.