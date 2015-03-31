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Sağlık

Obezite çocukluktan başlıyor

Çocukluktaki dengesiz beslenme obeziteye neden olabiliyor

31 Mart 2015 00:35

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Arif Bahar, "Obez kişilerin beslenme öykülerine bakıldığında, çocuklukta çok miktarda şeker, şekerli, yağlı ve hazır gıda tüketimi vardır" dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Arif Bahar, ülkelerin gelişmesiyle çalışan annelerin sayısının arttığını söyledi.

Bu durumun bazen çocuklardaki yemek yeme alışkanlıklarının bozulmasına ve obezite riskinin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirten Bahar, şöyle konuştu:

"Obezitenin ortaya çıkmasında dengesiz beslenme önemli rol oynuyor. Yüksek kalorili ve fast food türü gıdaların çok sık tüketilmesi, hızlı yemek yeme, öğünler arasında uzun ya da kısa süreler olması, gece yatmadan önce yemek yeme gibi alışkanlıklar, dengesiz beslenmeyi oluşturmaktadır. Obez kişilerin beslenme öykülerine bakıldığında, çocuklukta çok miktarda şeker, şekerli, yağlı ve hazır gıda tüketimi vardır."

Aşırı kilolu çocuklar için abur cubur, reçel, bal, yağ, ekmek, makarna, mantı gibi yağdan ve karbonhidrattan zengin gıdaların tüketiminin sınırlandırılması, hamburger, pizza, tost gibi hazır yiyeceklerin tamamen yasaklanması gerektiğini vurgulayan Bahar, şöyle devam etti:

"Bunların yerine taze meyve, sebze ve kuru baklagiller gibi posalı yiyeceklerin tüketilmesi, beslenme içeriğinin düzenlenmesi bakımından önemlidir. Çocuklar büyüme çağında olduğu için kısıtlı diyet uygulanması gelişimlerinde olumsuz etkiye neden olabilir. Burada yapılması gereken, büyümeyi sağlayacak yeterli kalori, protein karbonhidrat ve yağ içeriği bakımından dengeli olan diyetler uygulamaktır."

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