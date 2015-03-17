Uykuyu ertelemek obezite ve diyabet riskini artırıyor

Hafta içinde uykusuz kalıp hafta sonlarında açığı kapatmak için daha uzun süre uyuyanların, obezite ve Tip 2 diyabet tehlikesiyle karşılaşabilecekleri bildirildi.

Bristol Üniversitesi ile Katar'daki Weill Cornell Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen ve 522 insanın uyku alışkanlıklarının incelendiği araştırmada, hafta içinde yeterince uyuyamayanların bu sorunları yaşama olasılığının daha yüksek olduğu gözlendi.

Endokrin Derneği'nin yıllık toplantısında gündeme getirilen bulgular, uyku süresinin artırılmasının hastalara yarar sağlayabileceğini gösteriyor.

Daha önce yapılan kimi çalışmalar, vardiya usulü çalışmanın sağlıklı insanları diyabet hastası olmaya yaklaştırabileceğini ortaya koymuştu.

Neden zararlı?

Vücut saatinin bozulmasının, bedendeki hormonların doğal ritmini bozduğuna ve bunun bir dizi sağlık sorununa yol açtığına inanılıyor.

Ancak çalışma hayatı ve sosyal faaliyetlerin getirdiği baskılar, pek çok kişiyi hafta içinde uykusuz bırakıp, hafta sonunda daha fazla uyumaya yönlendiriyor. Sağlık uzmanları da işte bunun vücuttaki etkilerini araştırmakta.

Bristol Üniversitesi ile Katar'daki Weill Cornell Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar "uyku alacağı" kavramını inceledi.

Weill Cornell Tıp Fakültesinden Prof. Shahrad Taheri, "Günde 30 dakikalık bir uyku alacağının bile, obezite ve insülin direnci üzerinde büyük etkileri olduğunu gördük. Modern toplumda uyku kaybı, çok yaygın görülmekte. Ama bunun metabolik etkilerini ancak son 10 yılda farkettik" dedi.

Prof. Taheri, hafta içinde yeterince uyuyabilmenin kilo ve metabolizma üzerinde olumlu etkileri olduğunu gördüklerini kaydederek, kilo verme ve diyabetle mücadele programlarına uykunun da dahil edilmesinin başarı şansını artırabileceğini bildirdi.

Diyabet, görme duyusunun yitirilmesine yol açabiliyor; sinirleri ve kan damarlarını tahrip ettiği gibi, kalp krizi ve beyin kanaması tehlikesini artırıyor.