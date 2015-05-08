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Yaşam
Deutsche Welle

İrlanda'da obezite alarmı

Avrupa'da beş yaşın altındaki çocuklar arasında en çok "fazla kilolu" ve "obez" çocuk İrlanda ile İngiltere'de yaşıyor.

08 Mayıs 2015 00:14


Prag'da düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi'nde açıklanan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) araştırmasına göre İrlanda'da beş yaşın altındaki çocukların yüzde 27,5'i "fazla kilolu" ya da "obez". Bunu yüzde 23,1 ile İngiltere ve yüzde 22 ile Arnavutluk izliyor.

DSÖ'nün küçük çocukların beslenmesi üzerine araştırması 32 ülkeden toplanan verilere dayanıyor. Listenin sonunda yüzde 0,6 ile Kazakistan bulunuyor. DSÖ'ye göre dünya çapında yaklaşık 42 milyon küçük çocuk "fazla kilolu" veya "obez".

İrlanda'nın önde gelen beslenme uzmanlarından Donal O'Shea obezitenin son yıllarda "19'uncu yüzyılda kolera ve 1980'li yıllarda HIV/AIDS" kadar endişe verici bir duruma geldiği" yorumunu yapıyor.

İrlanda 1940 ile 1950'li yıllarda Avrupa'nın en zayıf insanlarının yaşadığı ülkelerden biri kabul ediliyordu. "60'lar ve 70'lerde arayı kapatıp, bunu da olumlu bir ilerlemeymiş gibi kabul ettik" diyen O'Shea "Ancak ortalamada normal kiloya ulaştığımızda burada durmayı beceremedik" şeklinde konuşuyor.

"İrlandalılar adeta ölesiye tıkınıyor" diyen İrlanda Kalp Vakfı'ndan Maureen Mulvihill ise bundan yaklaşık on yıl önce bu duruma karşı önlem alınması gerektiğini ancak bunun yapılmadığını vurguluyor. İrlandalı sağlık kuruluşları obeziteyle mücadele amacıyla şekerli içeceklere ek vergiler getirilmesinin yanı sıra, okullardaki şekerleme otomatları ile çocuklara yönelik gıda reklamlarının kaldırılmasını öneriyor.

Kilo ile okul başarısı ilişkisi

Prag'da sunulan başka bir araştırma ise fazla kilolar ile okuldaki başarı arasında bir bağlantı olduğu yönünde. İsveç Karolinska Enstitüsü araştırmacıları obezite tedavisi gören çocukların sadece yüzde 56'sının 12 yıllık eğitimi tamamladıklarını ortaya koymuş. Bu oran normal kilolu çocuklarda ise yüzde 76.

Araştırmayı kaleme alan ekipten Emilia Hagman bunun nedenini tam olarak ortaya koymanın mümkün olmadığını belirtse de araştırmaya katılan 9 bin çocuk arasında cinsiyet, etnik köken veya sosyoekonomik statü gibi diğer faktörlerin belirleyici rol oynamadığını kaydediyor.

Vücut kitle endeksi yani boyunun kilosuna oranı 25'i geçen kişiler fazla kilolu, 30'ü geçen kişiler ise obez kabul ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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