Obeziteyle mücadelede egzersizin rolü abartılıyor mu?

İngiliz British Journal of Sports Medicine dergisi, "egzersiz hakkındaki efsaneyi sona erdirme zamanının geldiğini" yazdı. Derginin başyazısını kaleme alan üç uluslararası sağlık uzmanı egzersizin; şeker hastalığı, kalp hastalığı ve bunamanın önüne geçilmesinde önemli rol oynadığını ancak obezite üzerindeki etkisinin çok az olduğunu belirtiyor.

Uzmanlara göre obezite ile mücadelede öncelik verilmesi gereken nokta, şeker ve karbonhidratların aşırı tüketiminin önüne geçilmesi.

Gıda endüstrisine eleştiri

Nick Triggle'ın BBC Türkçe'de yayımlanan haberine göre, Kardiyolog Doktor Aseem Malhotra'nın da aralarında bulunduğu uzmanlar gıda endüstrisini, egzersizin sağlıksız beslenmenin etkisini yok edebileceğine dair inanışı teşvik etmekle suçladı.

Doktorlar, gıda endüstrisinin taktiklerini, tütün endüstrisinin sigara içmekle ilgili taktiklerine benzetti.

Aseem Malhotra, "Obez birinin kilo vermek için bir nebze egzersize ihtiyacı yok. Sadece daha az yemeliler. En büyük endişem, kamuoyuna, egzersiz yaptığınız sürece istediğinizi yiyebileceğinizi öneren mesaj iletimi" dedi.

Malhotra bu bilginin bilimsel olmadığını ve yanlış olduğunu belirtti.

Uzmanların tespitine eleştiri

Bazı bilim insanları ise egzersizin rolünün önemsenmemesinin riskli olduğunu söylüyor.

İngiltere'deki Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmellik Enstitüsü'nden Prof. Mark Baker dengeli beslenmeyi ve yanında egzersizi öneriyor.

Baker, fiziksel aktivitenin önemini reddetmenin "aptalca" olduğunu söylüyor.

İngiltere'deki Yiyecek ve İçecek Federasyonu Genel Müdürü Ian Wright ise "fiziksel aktivitenin yararlarının gıda endüstrinin yanıltıcı reklamı ya da bir komplo olmadığını" belirtiyor.

Wright, "sağlıklı bir yaşam tarzının hem dengeli beslenmeyi hem de egzersizi içerdiğini" vurguluyor ve ekliyor:

"Gıda endüstrisi, ambalajlı ürünlerin üzerine beslenme bilgileri koyarak; daha az tuz, yağ ve şeker, çok daha fazla besleyici madde içeren ürünler sunarak, gönüllü olarak dengeli beslenmeyi teşvik ediyor"

Wright, British Journal of Sports Medicine'daki makalenin tüketiciler için kafa karıştırıcı olduğunu söyledi.