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Dünya

Dünya liderlerinden Nice saldırısına kınama

AB Konseyi Başkanı Tusk "Şiddete ve nefrete karşı mücadelede Fransız halkıyla birlikteyiz" diye konuştu

15 Temmuz 2016 08:10

Nice'te bir kamyonun kalabalığın içine dalarak en az 80 kişiyi öldüğü saldırının ardından dünya liderlerinden saldırıyla ilgili kınama mesajları geldi. ABD Başkanı Barack Obama, Fransa’nın güneyindeki Nice kentinde düzenlenen saldırıyı kınadı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise "Hepimiz, şiddete ve nefrete karşı mücadelede mağdurların aileleri, Fransız halkı ve hükümetiyle birlikteyiz" diye konuştu. 

 

Obama: Korkunç terör saldırısını
en güçlü şekilde kınıyoruz

 

ABD Başkanı Obama, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Nice kentinde düzinelerce insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan “korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını” belirtti. Dualarının hayatlarını kaybedenlerin aileleriyle olduğunu ifade eden Obama, yaralılara da acil şifalar diledi.

Obama, Fransız yetkililere saldırının soruşturulması ve sorumluların adalete teslim edilmesi konusunda ihtiyaç duyulması halinde her türlü yardıma hazır olduklarını ilettiklerini kaydetti. ABD Başkanı Obama, saldırı karşısında en eski müttefikleri Fransa ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

 

AB Konseyi Başkanı Tusk: Avrupa için üzücü bir gün

 

Avrupa Birliği (AB) ve Asya ülkeleri arasında yapılan 11. ASEM Zirvesi için Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da olan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde kamyonla gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tusk, saldırıyı yeni öğrendiğini belirterek, "Bu, Avrupa için, Fransa için, hepimiz için üzücü bir gün. Bunun hüzünlü noktası, saldırıya uğrayanların, özgürlüğü, eşitliği ve kardeşliği kutlayan insanlar olması. Hepimiz, şiddete ve nefrete karşı mücadelede mağdurların aileleri, Fransız halkı ve hükümetiyle birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

 

"Saldırıyı gördüğüm için harap oldum"

 

Estonya Başbakanı Taavi Röivas, sosyal medya aracılığıyla yayımladığı mesajında, "Nice'teki Ulusal Gün kutlamaları sırasında masum insanlara yapılan korkunç bir saldırıyı gördüğüm için harap oldum. Düşüncelerim Fransızlarla." ifadesini kullandı.

 

"Barbar terör saldırsını kınıyorum"

 

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics de mesajında ,"Nice'teki barbar ve korkunç terör saldırısını kınıyoruz. Letonya, kederli ve üzüntü içinde olan Fransa ile dayanışma içinde." değerlendirmesinde bulundu. 

 

Belçika Başbakanı: Duygu yüklüyüm

 

Belçika Başbakanı Charles Michel de sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, düşüncelerinin dost Fransız halkı ve alçak saldırıda hayatını kaybedenlerle birlikte olduğunu kaydederek, Nice’teki saldırıdan dolayı derin üzüntülü ve duygu yüklü olduğunu kaydetti.

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