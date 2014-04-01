Dünya iklimi kırmızı alarm veriyor

İklim değişikliği, dünya için şimdiye kadar hiç olmadığı kadar büyük bir tehlike haline geldi. Birleşmiş Milletler’in (BM) Tokyo’da 38’inci kez toplanan ve 5 gün süren görüşmelerde hazırlanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporu, dünyanın geleceğini bekleyen çok ciddi tehditleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Rapor için ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, “Çok hızlı şekilde harekete geçmezsek hayatlarımızın güvende olmadığı açık” dedi.

Ekonomi de tehlikede



Sera gazı salınımlarının kontrol altına alınmaması halinde mevcut sorunlar katlanarak artacak. Ekosistemin çevre felaketleriyle göreceği zararların yanında, dünya ekonomisi de büyük zarar görecek.

Çevresel ve ekonomik hasar, dünya sıcaklık değerlerindeki her bir derecelik ısı artışına göre büyüyecek. Isı değerlerindeki 2 derecenin üzerindeki artış, küresel gelirin yüzde 2’sine mal olma riski yaratıyor.

İçinde bulunduğumuz yüzyıl için daha önceki raporda öngörülen 0.3 ila 4.8 derecelik artış, 2100’e kadar deniz seviyelerinde 26 ila 82 santimetrelik bir yükselme anlamına geliyor. Dolayısıyla 4 derecenin üzerindeki bir artış dünya için facia olacak. Yağmur seviyeleri de, yaşanan dengesizlik nedeniyle özellikle Avrupa ve Asya’da sel felaketlerini tetikleyecek. Kuraklık ise, nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelerde acı bir su sıkıntısı bilançosuna işaret ediyor.

İklim değişikliği, çatışma ve karmaşa ortamını tetikleme riski taşıyor. Zira, deniz seviyelerinin yükselmesi, tarımın zarar görmesi nedeniyle yaşam koşulları elverişli olmayan yerlerden göçler artacak.

Şartlar değiştirilmediği sürece dünya kıtlık, sel gibi sorunlarla daha büyük boyutlarda başa çıkmak zorunda kalacak.



Kerry: Görmezden gelinemez

BM panelinin yardımcı başkanı Chris Field, raporu değerlendirirken, “Sera gazı salınımı arttıkça, ortaya çıkan zorlukları yönetmek ciddi bir sorun haline gelecek” diyerek durumun vehametini vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de, raporun ‘görmezden gelinemeyecek kadar alarm verici’ olduğunu vurgulayarak, “Bilim bize, çok hızlı bir şekilde harekete geçmezsek hayatlarımızın ve iklimin güvende olmadığını açıkça söylüyor” uyarısında bulundu.