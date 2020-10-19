75 yaşında hayatını kaybeden duayen gazeteci Bekir Coşkun'un cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu.

Medyaradar'da yer alan habere göre Coşkun için yarın Ankara’daki Doğramacızade Ali Paşa Camii’nde öğle namazı kılınacak.

Çoşkun'un cenazesinin memleketi Şanlıurfa’ya götürüleceği ve Karaköprü ilçesine bağlı Tülmen Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.

Ankara gazeteciliğinin önemli isimlerinden olan, muhabirlik ve Ankara Temsilciliği yıllarından sonra kısa ancak etkili yazılarındaki belagatiyle büyük bir ün kazanan, ANAP iktidarı yıllarını anlatan “Hasbahçede Sonbahar” gibi yazı dizileriyle gündem yaratan Bekir Coşkun uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Hayvan ve doğa sevgisiyle de bilinen, aynı zamanda müzisyen olan ve duygularını yazıya geçirmek konusunda en hünerli gazeteciler arasında değerlendirilen Coşkun, 30 Eylül'de kaleme aldığı, sondan bir önceki yazısında “Bu yaz böyle geçti... Gelecek yazı bilemem” ifadesini kullanmıştı.

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Bekir Coşkun kimdir?

1945’te Şanlıurfa’da memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Bekir Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu.

1974'te mesleğe foto muhabiri olarak başlayan artından emniyet ve parlamento muhabirliği yapan Bekir Coşkun, Günaydın Gazetesi’nde Dokuzuncu Köy adlı köşede yazarlık yaptı.

1987'de Sabah Gazetesi’nde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993’te Hürriyet Gazetesi'nde geçen Coşkun, 2009 yılında Habertürk'e transfer oldu. 2010 yılında Cumhuriyet gazetesiyle anlaşan Coşkun, 14 Mart 2014'te Sözcü'deki ilk yazısını yazdı.

2017 yılı Ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece Sözcü gazetesinde yazıyordu.

Doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan Bekir Coşkun 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde son kez okurlarıyla buluşmuştu.