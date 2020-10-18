Bekir Coşkun için yazdılar: Türk basınında yeri doldurulamayacak, bir cesur kalem daha gitti...

18 Ekim 2020 22:40
Duayen gazeteci Bekir Coşkun'un hayatını kaybetmesinin ardından pek çok gazeteci ve siyasetçi taziye mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.
Kanser tedavisi uzun süre İstanbul’da devam eden ve birkaç gün önce Ankara’ya dönen Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun, bugün öğle saatlerinde kalbiyle ilgili bir sorun yaşayınca evine çok yakın olan Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Coşkun, akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
TIKLAYIN - ‘Bu yaz böyle geçti, gelecek yazı bilemem’ demişti, Bekir Coşkun hayatını kaybetti
TIKLAYIN - Dokuz köyden kovulmuştu; Bekir Coşkun’un hayatından kareler
Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, "Türkiye, en büyük yazarını, dil ustasını kaybetti... Başımız sağ olsun..."
Gazeteci Uğur Dündar: "En az sözcükle en fazla şey anlatan efsane yazar, kalemini halkın gerçekleri öğrenme hakkına adamış büyük gazeteci, mizah ustası, dürüstlük ve mertlik simgesi sevgili arkadaşım, kardeşim Bekir Coşkun'u kaybetmenin tarifsiz acısı içindeyim. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın."
Gazeteci İsmail Saymaz: "Türk gazeteciliğinin duayenlerinden Bekir Coşkun’u kaybettik. Başımız sağ olsun. Bekir bey sondan bir önceki yazısında şöyle yazmıştı: 'Bu yaz böyle geçti… Gelecek yazı bilmem…'" yazdı.
Medya ombudsmanı Faruk Bildirici: "İyi insan, iyi yazar, iyi dost... Medya için, ülkemiz için büyük kayıp..."
Gazeteci ve T24 yazarı Fikret Bila: “Bekir Çoşkun'un vefatından büyük üzüntü duydum. Türk basını için yeri doldurulamayacak bir kayıp. Bekir abiye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.”
Gazeteci Zafer Arapkirli, "BİR CESUR KALEM DAHA, BİR EFSANE DAHA, BİR ONURLU YÜREK DAHA GÖÇÜP GİTTİ... Ruhu şad olsun..." ifadesini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Basın camiasının duayen isimlerinden Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Ülkemiz ve basın dünyamız çok değerli bir ismini kaybetti. Ailesine, sevenlerine ve son olarak çalıştığı sözcü ailesine başsağlığı diliyorum."
Gazeteci Deniz Zeyrek, "Sadece insanın değil, yuvasız kuşun, sahipsiz köpeğin, baltanın hedefindeki ağacın, çiçeğin, böceğin, hakkı hukuku için mücadeleyle geçti ömrü. Dağları, ovaları, ırmakları, denizleri ve insanı anlattı bıkmadan. Seni çok özleyeceğiz. Rahat uyu kelimelerin efendisi."
Gazeteci İsmail Küçükkaya, "Dürüsttü. Halkı için yazdı. Halkına yazdı. Çok sever, çok sayardım. Büyük bi yazar ve iyi bi insandı. Çok üzgünüm. Basınımızın ve ülkemizin başı sağolsun" paylaşımını yaptı.
CHP’li Muharrem İnce: “Bekir Coşkun kalemini satmayan, kalemini satmadığı için dokuz köyden kovulan vatansever bir gazeteciydi. Allah rahmet eylesin, ailesinin, okurlarının başı sağolsun.”
İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun: “Bekir Coşkun'un aramızdan ayrılışının üzüntüsünü yaşıyorum. Türk basın camiasına, okurlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. 9. Köy'ün sahibine ebedi yolculuğunda Allah'tan rahmet dilerim.”
CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer: “Işıklar içinde uyu……Bekir Coşkun”
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı: “Türkiye gerçek bir gazeteciyi daha kaybetti, o artık yazamayacak ama yazdıkları okunmaya devam edecek. Hoşçakal Bekir Coşkun”
CHP 26 ve 25. Dönem Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen: “Dostum güzel insan” söz verdiğimiz gibi küreklere asılmaya devam edeceğiz. Her şey için minnetterız. Işıklar içinde uyu…”
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç: “Türkiye basınının usta ismi, Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un vefatı hepimizi üzdü. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum.”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: “Türk basınının duayen ismi Bekir Coşkun hakka yürüdü. Habertürk gazetesinde birlikte çalışmıştık. İyi bir insan ve gazeteciydi. Hakkımız varsa helal olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.”
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Basın camiasının duayen isimlerinden Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun’un yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Ülkemiz ve basın dünyamız çok değerli bir ismini kaybetti. Ailesine, sevenlerine ve son olarak çalıştığı Sözcü ailesine başsağlığı diliyorum.”
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: “Basının usta ismi, duayen gazeteci Bekir Coşkun’u kaybettik. Acımız büyük. Bekir Coşkun’a Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.”
İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır: “Türk gazeteciliğinin usta isimlerinden Bekir Coşkun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”
CHP Meclisi Üyesi Deniz Demir: “Kalemini satmayan, kiraya vermeyen, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar sözüne binaen köşesinin adını onuncu köy koyan duayen gazeteci Bekir Coşkun’u kaybettik.”
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı: “Hakikatten ve adaletten asla ödün vermeyen, basın tarihimizin önemli bir çınarı Bekir Coşkun'u kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Onun yazılarıyla büyümüş bir nesilden gelmiş olmanın gururuyla kendisine Allah'tan rahmet, tüm okurlarına başsağlığı dilerim.”
İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur: “Kendisini uzun yıllardır tanımaktan mutluluk duyduğum değerli ve dürüst gazeteci Bekir Coşkun'u kaybetmekten büyük üzüntü duydum. Ailesine, sevenlerine, Sözcü Gazetesi ailesine ve tüm Türk Basın Camiasına taziyelerimi iletir, sabır dilerim. Allah Rahmet eylesin.”
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: “Sözcü gazetesi yazarlarından değerli gazeteci Bekir Coşkun’u kaybettiğimizi üzülerek öğrendim. Ailesine, tüm sevenlerine, Sözcü Gazetesi’ne ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum.”
Gazeteci Barış Yarkadaş: “Gazeteciliğin yüzakı Bekir Coşkun ‘u kaybettik. Çocukluğumdan beri okuduğum nadir yazarlardandı. Kalemini eğmedi, bükmedi, kiraya vermedi. Doğru bildiğini söylemekten çekinmediği için “dokuz köyden kovuldu.” SÖZCÜ, 10. köyüydü. Ve yıllardan beri öyle de oldu. Allah rahmet etsin.”
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen: “Ömrünü özgür ve bağımsız bir medyaya adamış, gerçek bir cumhuriyet aydını Bekir Coşkun'u kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yerin hiç dolmayacak güzel insan..”
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet: “İçimiz sızlıyor. Mekanı cennet olsun..Allah rahmet eylesin.”
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: “Her zaman kalemini dik tutan, duayen gazeteci ,onurlu duruşu hep örnek olacak güzel insan Bekir Coşkun'u kaybettik.Hepimizin başı sağolsun. Işıklar yoldaşı olsun.”
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel: “Duayen gazeteci Bekir Coşkun’u kaybettik. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.”
İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu: “Duayen gazeteci Bekir Coşkun’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Coşkun’a Allah’tan rahmet; ailesine, okurlarına, sevenlerine ve basın camiasına başsağlığı dilerim.”
CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu: “46 yıldır ülkemiz basın tarihinde Atatürkçülüğü, vatan, insan, hayvan ve doğa sevgisiyle daima saygı duyulan kıymetli gazeteci Bekir Coşkun'u kaybettik. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.”
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ: “Cumhuriyet aydını, gazeteci Bekir Coşkun’u kaybettik. Duayen gazetecimize Allah’tan rahmet, ailesine ve basın camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun: Acımız büyük. Basınımızın usta ismi, gazeteci Bekir Çoşkun'u kaybettik. Bekir Coşkun’a Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.”
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: “Bir ağabey daha göçtü dünyadan. Urfa'nın ayakkabı boyacısı bebeleri öksüz artık. Rüzgarlı sokağın son kemanı sustu. Sokak hayvanları yetim. Mesleğimin son fıkra yazarı gitti. Atatürk aydınlanmasının bir sokak lambası daha söndü. Hüzünlü bir karanlıktayım.”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: “Türk basınının hiçbir dönem eğilip bükülmeyen,özgür,tarafsız ve cesur kalemi Bekir Coşkun'u kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Duayen gazeteci Bekir Coşkun'a Allah'tan rahmet, ailesine,sevenlerine ve Sözcü ailesine baş sağlığı diliyorum.”
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık: “Çok kıymetli bir basın duayenimizi maalesef kaybettik. Bekir Coşkun yazdığı her dönemde gerçek bir gazetecilik örneği sergiledi ve Onuncu Köy artık kimsesiz kaldı. Ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum.”
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: “Duayen gazeteci Bekir Coşkun'un vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, Sözcü Gazetesi'ne ve basın camiasına başsağlığı dilerim.”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: “Büyük bir cumhuriyet aydınını, duayen gazeteci Bekir Coşkun’u kaybettik. Kendisini daima mesleğinin onuruna leke sürmeden özgür ve tarafsızca halka doğruları anlatma çabasıyla hatırlayacağız. Huzur içinde uyusun.”
İyi Parti Kurucu üyesi ve Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı: “Türk basınının başı sağ olsun.”
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