Bekir Coşkun için yazdılar: Türk basınında yeri doldurulamayacak, bir cesur kalem daha gitti...

Duayen gazeteci Bekir Coşkun'un hayatını kaybetmesinin ardından pek çok gazeteci ve siyasetçi taziye mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

Kanser tedavisi uzun süre İstanbul’da devam eden ve birkaç gün önce Ankara’ya dönen Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun, bugün öğle saatlerinde kalbiyle ilgili bir sorun yaşayınca evine çok yakın olan Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Coşkun, akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

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Coşkun'un ardından paylaşılan taziye mesajları şöyle: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Türkiye, basın camiasının duayen isimlerinden Bekir Coşkun’u kaybetti. Öncelikle, kendisine Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, sevenlerine ve tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. Hayatını adadığı gazetecilik mesleğini, ömrünün sonuna kadar ilkelerine bağlı kalarak sürdürdü. Kalemini satmadı; eğilip, bükülmedi. Onu hep, bu dik duruşu ile hatırlayacağız. Bekir Coşkun gazeteci ve sanatçı kimliğinin yanı sıra, aynı zamanda bir ‘Hayvan Hakları Savunucusu’ idi. 4 Ekim 2020 tarihli son yazısını da onlara ayırmıştı. Ama belki de bize vedası, 30 Eylül 2020 tarihli köşe yazısında saklıydı. O gün; ‘Yazı bilmem, Yazarım yazı bilmem, Bu yaz böyle geçti, Gelecek yazı bilmem’ demişti. Gazetecilik mesleğine, demokrasimize kattıkların için binlerce kez teşekkürler. Seni hiç unutmayacağız Sevgili Bekir Coşkun” İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Ülkemizde gazetecilik yapmanın zor olduğu bugünlerde; Cesareti ve dürüstlüğüyle örnek bir gazeteci olan Bekir Coşkun’u kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk basın camiasına başsağlığı dilerim." Gazeteci ve T24 yazarı Hasan Cemal, "Sevgili Bekir Çoşkun’u kaybettik. Gazeteci milletinin başı sağolsun."

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, "Türkiye, en büyük yazarını, dil ustasını kaybetti... Başımız sağ olsun..."

Gazeteci Uğur Dündar: "En az sözcükle en fazla şey anlatan efsane yazar, kalemini halkın gerçekleri öğrenme hakkına adamış büyük gazeteci, mizah ustası, dürüstlük ve mertlik simgesi sevgili arkadaşım, kardeşim Bekir Coşkun'u kaybetmenin tarifsiz acısı içindeyim. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın."

Gazeteci İsmail Saymaz: "Türk gazeteciliğinin duayenlerinden Bekir Coşkun’u kaybettik. Başımız sağ olsun. Bekir bey sondan bir önceki yazısında şöyle yazmıştı: 'Bu yaz böyle geçti… Gelecek yazı bilmem…'" yazdı.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici: "İyi insan, iyi yazar, iyi dost... Medya için, ülkemiz için büyük kayıp..."

Gazeteci ve T24 yazarı Fikret Bila: “Bekir Çoşkun'un vefatından büyük üzüntü duydum. Türk basını için yeri doldurulamayacak bir kayıp. Bekir abiye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.”

Gazeteci Zafer Arapkirli, "BİR CESUR KALEM DAHA, BİR EFSANE DAHA, BİR ONURLU YÜREK DAHA GÖÇÜP GİTTİ... Ruhu şad olsun..." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Basın camiasının duayen isimlerinden Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Ülkemiz ve basın dünyamız çok değerli bir ismini kaybetti. Ailesine, sevenlerine ve son olarak çalıştığı sözcü ailesine başsağlığı diliyorum."

Gazeteci Deniz Zeyrek, "Sadece insanın değil, yuvasız kuşun, sahipsiz köpeğin, baltanın hedefindeki ağacın, çiçeğin, böceğin, hakkı hukuku için mücadeleyle geçti ömrü. Dağları, ovaları, ırmakları, denizleri ve insanı anlattı bıkmadan. Seni çok özleyeceğiz. Rahat uyu kelimelerin efendisi."

Gazeteci İsmail Küçükkaya, "Dürüsttü. Halkı için yazdı. Halkına yazdı. Çok sever, çok sayardım. Büyük bi yazar ve iyi bi insandı. Çok üzgünüm. Basınımızın ve ülkemizin başı sağolsun" paylaşımını yaptı.