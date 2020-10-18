Dokuz köyden kovulmuştu; Bekir Coşkun’un hayatından kareler
“Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar” atasözüne göndermeyle köşesinin adını “Onuncu Köy” koyan duayen gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti. Hayvan ve doğa sevgisiyle de bilinen, aynı zamanda müzisyen olan Coşkun her zaman duygularını yazıya geçirmek konusunda en hünerli gazeteciler arasında değerlendirildi
18 Ekim 2020 22:25
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DOKUZ KÖYDEN KOVULMUŞTU; BEKİR COŞKUN’UN HAYATINDAN KARELER
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Bekir Coşkun, eşi Andree ve köpekleriyle
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20'li yaşlarından...
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Bekir Coşkun'un çalışma odası
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Keman çalarken
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Gazeteci Emin Çölaşan ile birlikte
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Cunda adasında
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Türkiye basınının önde gelen foto muhabirlerinden Rıza Ezer’in objektifinden Bekir Coşkun; Ankara gazeteciliğinin ‘Rüzgârlı Sokak’ günlerinde...
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Koronavirüs salgınından sonra karantina günlerinden