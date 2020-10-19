Fatih Altaylı, Bekir Coşkun’un ardından yazdı: Çok çok iyi bir insanı kaybettik

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, dün yaşamını yitiren Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un ardımdan kaleme aldığı yazıda, "Bekir Coşkun’un ardından yazdı: Çok çok iyi bir insanı kaybettik" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Kimseyi kırmadan nasıl sert olunabileceğini, Kimseye boyun eğmeden nasıl pamuk gibi yumuşak kalınabileceğini onda gördüm. Türkiye’nin en iyi gazetecisi miydi? Yanıtını vermek beni aşar. Türkiye’nin en müthiş köşe yazarı mıydı?- En müthişlerden biriydi muhtemelen, Kararını ben veremem! Ama tanıdığım en iyi insandı. Çevresindeki sevginin ve saygının da en önemli nedeni oydu bence.- İyiliği. Bekir Abimizi çok arayacağız çooook! Öylesi az geliyor. Hatta hiç gelmiyor artık! Başın sağ olsun sevgili Andree. Başın sağ olsun!" ifadesini kullandı.

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