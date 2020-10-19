Bekir Coşkun'un vefat haberini verirken Fatih Altaylı'nın gözleri böyle doldu

Fatih Altaylı, yaşamını yitiren duayen gazeteci Bekir Coşkun'un vefat haberini canlı yayında duyururken gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Altaylı, Coşkun için, "Dünya iyisi bir insandı" ifadeleriyle duygularını aktardı.

Fatih Altaylı'nın sözleri şöyle oldu:

"Size kötü bir haberim, belki haberiniz vardır ama size bir kez daha söylemek istiyorum. Çok sevgili meslek büyüğüm, dostum abim, değerli Bekir Coşkun'un kaybettik.

Onu söylemek istedim. Hakikaten önemli bir insandı bizim için. Birkaç senedir hastalıkla uğraşıyordu belki biliyorsunuz.

Bu akşam saatlerinde kaybettik. Biraz evvel sosyal medyada gördüm. Doğrulamadan sizle paylaşmak istemedim. Ne yazık ki Bekir Abi artık yok değerli izleyiciler. Hepimizin başı sağolsun. Dünya iyisi bir insandı."