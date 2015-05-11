Dört parti de Kenan Evren'in cenazesine gitmiyor

12 Eylül askeri darbesinin lideri eski Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren yarın toprağa verilecek. Cenaze töreniyle ilgili siyasi partilerden art arda açıklamalar geldi. AKP, CHP, MHP ve HDP’den cenazeye katılım olmayacağı öğrenildi. Meclis'te grubu bulunan dört parti de Evren'in cenazesine katılmayacak.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bir TV kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada "AK Parti olarak yarın gerçekleşecek cenazeye partimizden kimse katılmayacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Evren’in cenaze törenine ilişkin “Sayın Genel Başkanı'mızın da belirttiği gibi Kenan Evren’in cenaze törenine katılmayacağız" dedi.

MHP yöneticileri de Kenan Evren’in cenazesine partiden katılım olmayacağını belirttiler.

HDP’den ise Eş Genel başkan Selahattin Demirtaş ise Evren'in cenazesi için "Bizden tek bir kişi cenazeye gitmeyecek, kusura bakmasın" demişti.