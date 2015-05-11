T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dört parti de Kenan Evren'in cenazesine gitmiyor

Cenaze töreniyle ilgili siyasi partilerden art arda açıklamalar geldi

11 Mayıs 2015 20:05

12 Eylül askeri darbesinin lideri eski Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren yarın toprağa verilecek. Cenaze töreniyle ilgili siyasi partilerden art arda açıklamalar geldi. AKP, CHP, MHP ve HDP’den cenazeye katılım olmayacağı öğrenildi. Meclis'te grubu bulunan dört parti de Evren'in cenazesine katılmayacak.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bir TV kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada "AK Parti olarak yarın gerçekleşecek cenazeye partimizden kimse katılmayacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Evren’in cenaze törenine ilişkin “Sayın Genel Başkanı'mızın da belirttiği gibi Kenan Evren’in cenaze törenine katılmayacağız" dedi.

MHP yöneticileri de Kenan Evren’in cenazesine partiden katılım olmayacağını belirttiler.

HDP’den ise Eş Genel başkan Selahattin Demirtaş ise Evren'in cenazesi için "Bizden tek bir kişi cenazeye gitmeyecek, kusura bakmasın" demişti.

ETİKETLER

kenan evrencenazetörenakpchpmhphdpkatılacak mı

İlgili Haberler

Kenan Evren yarın Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek

Evren'in cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası toprağa verilecek

TSK'dan Kenan Evren açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye'nin 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ölümüyle ilgili bir açıklama yaptı.

Kenan Evren'in cenazesine AKP'den katılım olacak mı?

'Ölünün arkasından kötü söz söylenmez ama acılar unutulmaz'

Kenan Evren için Genelkurmay'da tören kararı alındı

Genelkurmay Başkanlığı'nın Kenan Evren'in ailesiyle yaptığı toplantıda, Evren için tören yapılması kararı çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24