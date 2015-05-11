Kenan Evren yarın Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek

Genelkurmay Başkanlığı, yaşamını yitiren 12 Eylül darbesinin mimarı 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in cenazesinin, 12 Mayıs'ta Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda toprağa verileceğini bildirdi.

TSK'dan Kenan Evren'le ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''7’nci Cumhurbaşkanı ve 17’nci Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Ahmet Kenan Evren (Top.1938 –50), 09 Mayıs 2015 tarihinde Ankara'da vefat etmiştir.

1918 yılında Manisa/Alaşehir’de doğan Emekli Orgeneral Ahmet Kenan Evren, 1938 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur.

Türk Silahları Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde birlik komutanlığı ve karargâh subaylığının yanı sıra 17’nci Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulunan Emekli Orgeneral Ahmet Kenan Evren 1963 yılında Tuğgeneralliğe, 1966 yılında Tümgeneralliğe, 1970 yılında Korgeneralliğe, 1974 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir.

1983 yılında Genelkurmay Başkanlığı görevinden emekliye ayrılan Orgeneral Kenan Evren 1983 -1989 yılları arasında yedinci Cumhurbaşkanımız olarak görev yapmıştır. Emekli Orgeneral Ahmet Kenan Evren’in cenazesi; 12 Mayıs 2015 tarihinde Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Devlet Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.''