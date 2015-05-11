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Dünya
Deutsche Welle

TSK'dan Kenan Evren açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye'nin 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ölümüyle ilgili bir açıklama yaptı.

11 Mayıs 2015 14:28


Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan basın açıklamasında, Türkiye'nin 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in cenazesinin yarın Devlet Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Evren'in cenaze namazının Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde, öğle namazının ardından kılınacağı kaydedildi.

Açıklamada Kenan Evren ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "7'nci Cumhurbaşkanı ve 17'nci Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Ahmet Kenan Evren (Top.1938 –50), 09 Mayıs 2015 tarihinde Ankara'da vefat etmiştir. 1918 yılında Manisa/Alaşehir'de doğan Emekli Orgeneral Ahmet Kenan Evren, 1938 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur.

Türk Silahları Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde birlik komutanlığı ve karargâh subaylığının yanı sıra 17'nci Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulunan Emekli Orgeneral Ahmet Kenan Evren 1963 yılında Tuğgeneralliğe, 1966 yılında Tümgeneralliğe, 1970 yılında Korgeneralliğe, 1974 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir.

1983 yılında Genelkurmay Başkanlığı görevinden emekliye ayrılan Orgeneral Ahmet Kenan Evren 1983 -1989 yılları arasında yedinci Cumhurbaşkanımız olarak görev yapmıştır."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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