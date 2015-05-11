Kenan Evren'in cenazesine AKP'den katılım olacak mı?

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 12 Eylül darbesinin mimarı 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in cenazesine AKP'den kimsenin katılmayacağını açıkladı. Açık kapı da bırakan Ünal, ''Tabii Sayın Başbakan'ın talimatıyla son anda bir katılım olur mu bunu bilmiyorum'' ifadesini kullandı.

NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'a konuşan Mahir Ünal, özetle şunları söyledi:

''Kenan Evren ve 12 Eylül darbesi hem siyasilerin hem toplumun hafızasında derin izler bıraktı. Ölünün arkasından kötü söz söylenmez ama acılar unutulmaz. Bizim partiden herhangi birisinin Kenan Evren'in cenaze törenine katılmayacağı yönünde bilgi geldi bana. Tabii Sayın Başbakan'ın talimatıyla son anda bir katılım olur mu bunu bilmiyorum. Ama şu ana kadar bizim herhangi bir taziye yayınlamamız ya da bu törenlere katılacağımız yönünde herhangi bir açıklama gelmedi.''