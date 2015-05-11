T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kenan Evren'in cenazesine AKP'den katılım olacak mı?

'Ölünün arkasından kötü söz söylenmez ama acılar unutulmaz'

11 Mayıs 2015 15:17

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 12 Eylül darbesinin mimarı 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in cenazesine AKP'den kimsenin katılmayacağını açıkladı. Açık kapı da bırakan Ünal, ''Tabii Sayın Başbakan'ın talimatıyla son anda bir katılım olur mu bunu bilmiyorum'' ifadesini kullandı.

NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'a konuşan Mahir Ünal, özetle şunları söyledi:

''Kenan Evren ve 12 Eylül darbesi hem siyasilerin hem toplumun hafızasında derin izler bıraktı. Ölünün arkasından kötü söz söylenmez ama acılar unutulmaz. Bizim partiden herhangi birisinin Kenan Evren'in cenaze törenine katılmayacağı yönünde bilgi geldi bana. Tabii Sayın Başbakan'ın talimatıyla son anda bir katılım olur mu bunu bilmiyorum. Ama şu ana kadar bizim herhangi bir taziye yayınlamamız ya da bu törenlere katılacağımız yönünde herhangi bir açıklama gelmedi.''

ETİKETLER

kenan evrentörencenazeakpak partikatılımolacak mımahir ünalntvbaşbakantalimat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24