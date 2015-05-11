Kenan Evren için Genelkurmay'da tören kararı alındı

Genelkurmay Başkanlığı'nın bu sabah yaptığı açıklamada 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren için Genelkurmay’da tören yapılıp yapılmayacağına dair bir ifade yer almamıştı. Ancak Evren’in ailesi ile yapılan toplantı sona erdi. Toplantıda, yarın Genelkurmay Başkanlığı'nda tören yapılması kararlaştırıldı.

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre, Evren'in cenazesi yarın GATA'dan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek.

Cenaze öğle vakti Diyanet İşleri Başkanlığı Camii’nde kılınacak namazdan sonra Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.