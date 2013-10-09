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Yaşam

Dönemin Trabzon Valisi, Dink cinayetini önleyebilirdi

Eski Trabzon Valisi Yavuzdemir, Dink ve Santoro cinayetleri hakkında, kendisine hiçbir bilgi verilmediğini söyledi

09 Ekim 2013 21:18

Trabzon'da yayın yapan Karadeniz Gazetesine konuşan, eski Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek'in, kendisinden bilgi sakladığını belirterek, "Emniyet bilgi verse, Hrant Dink ölmezdi. Emniyet Müdürü'nün bana söylemesi lazımdı ama söylemedi" dedi.
Trabzon Valiliği'ne 9 Eylül 2004'te atanan Hüseyin Yavuzdemir'in görevi süresince, İstanbul'da Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ve Trabzonda Sancta Maria Kilisesi Rahibi Andrea Santaro öldürüldü. Eski Vali Yavuzdemir, beraber çalıştığı Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek ve Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün, kendisini bilgilendirmiş olması halinde, cinayetleri önleyebileceğini savundu.
 

Dünyadan bir haber Vali

 
Yasin Hayal'i Trabzon emniyetinin tanıdığını ve olağan asayiş toplantılarında Hayal'in isminin hiç geçmediğini anlatan Yavuzdemir, şunları söyledi:
"Böylesine önemli şahsiyetlerle ilgili konulara ilişkin valinin bilgilendirilmesi lazım. Bana polisten veya jandarmadan bu tür bir bilgi gelseydi, ya talimat verirdim veya ben kendim de yazardım. Dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler'e, 'Hrant Dink'e karşı bir şey yapılacağına dair duyum var. Bu şahıs İstanbul'da yaşıyor. Bunun hakkında gereken önlemlerin alınması gerek' deseydim Güler, orada gereken tedbiri alırdı ve Dink öldürülmezdi. Bilgilendirmemenin bilinçli yapılıp yapılmadığı sorusunun muhatabı ben değilim."
Hüseyin Yavuzdemir, bu görüşünü, Hrant Dink cinayetine ilişkin rapor oluşturan Meclis İnsan Hakları Alt Komisyonu'na verdiği ifadede de anlatmıştı. Dink ailesinin avukatları, Yavuzdemir'in tanık olarak dinlenmesini istemişti.
 

'Bana göre cinayetlerin arkasında birileri var'

 
Yavuzdemir, "Santoro cinayeti" soruşturmasını da eleştirdi. Bu olayı da Dink cinayetine benzettiğini söyleyen Yavuzdemir, "Arkası hiçbir zaman araştırılmadı. Yargılamayı yapan mahkeme, davaya gizlilik koydu. Trabzon Valisi olarak, o çocuğun hangi şekilde yargılandığı, ne olduğu ne bittiği hakkında en ufak bilgim dahi yoktu. Sadece o çocuğa ceza verildi. Bana göre Rahip Santoro cinayeti de aydınlatılmadı. Onun da arkasında birileri var" şeklinde konuştu.

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