Dink cinayetinde Albay Öz 'ağır' cezalık oldu

Hrant Dink cinayetini önceden bildiği halde önlem almadığı gerekçesiyle sadece ihmal suçundan yargılanan dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz’ün ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verildi.

Yargıtay, Hrant Dink cinayetinden 6 yıl sonra, cinayeti önceden bildiği halde önlem almadığı ve daha önce kendisine gelmiş bilgileri yeni öğrenmiş gibi evrak düzenlediği iddiasıyla hakkında dava açılan ancak sadece “ihmal” suçundan yargılanan dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz’ün ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verdi.

Cinayetten bir süre sonra Öz hakkında Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi ile 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde açılan iki ayrı davanın birleştirilmesi konusunda yaşanan görüş ayrılığını Yargıtay çözdü. Sulh Ceza Mahkemesi, dosyaların ağır cezada birleştirilmesini istemiş, ağır ceza mahkemesi talebi reddetmişti.

‘Her şeyi biliyorlardı’

Gökçer Tahincioğlu’nun Milliyet’teki haberine göre, elindeki dosyayı karara bağlayan sulh ceza mahkemesi, Öz ile Yüzbaşı Metin Yıldız’a 6, diğer 4 sanığa 4 ay hapis cezası vermişti. Kararda, jandarmanın, cinayetten 6 ay önce suikasttan haberdar olduğu ancak gerekli birimleri uyarmadıkları belirtilmişti.

Kararda, sanıkların bunu gizlemek için de bu bilgiyi aldıkları Coşkun İğci’yi “konuşmaması” için uyardıkları, bu konuda yapılan görüşmeyi ise yeni bir istihbari bilgi almış gibi evraka işledikleri ifade edilmişti. Kararda, Samast daha yakalanmadan hazırlanan bu evrakta, cinayetin Ardeşen yapımı silahla işlendiği bilgisinin bile yer aldığı ifade edilmişti. Buna rağmen davanın ağır cezaya gönderilmemesi, sanıkların sadece ihmalle cezalandırılmalarına yol açmıştı.

Yargıtay kararı bozdu

Ağır ceza mahkemesinin birleştirme talebini reddetmesine ilişkin kararını görüşen Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine hükmetti. Böylece, sulh ceza mahkemesinin verdiği kararın da bozulacağı anlaşıldı. Yargıtay Başsavcılığı, bu davaya ilişkin tebliğnamesinde 6 ay önce aldıkları bilgileri yeni öğrenmiş gibi evrak düzenleyen Ali Öz’ün de aralarında olduğu 6 jandarma görevlisi hakkında 8 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etmişti. Sulh ceza mahkemesinin kararı ile ilgili temyiz incelemesi bittikten sonra sanıkların hangi suçtan yargılanacakları netleşecek. Dink ailesi ise sanıkların öldürme suçuna iştirak ettikleri gerekçesiyle yargılanmasını talep ediyor.