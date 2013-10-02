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Dink cinayeti davasının sanığı Erhan Tuncel henüz yakalanamadı

Tuncel’in 17 Eylül’deki ilk duruşmaya katılacağını belirten avukat Erdoğan Soruklu, müvekkilinin duruşmaya gelmemesine mazeret olarak bir günlük hastaneden alınan raporu sundu

02 Ekim 2013 09:53

Yeniden görülmeye başlanan Hrant Dink cinayeti davasının sanığı Erhan Tuncel, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen henüz yakalanmadı. 15 gün önce verilen karardan sonra bir daha izine rastlanılmayan Tuncel’in ardında sadece Twitter’dan attığı mesajlar kaldı.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili dava Yargıtay’ın bozma kararından sonra 17 Eylül’de yeniden görülmeye başlandı. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşmada, “atılı suçların vasıf ve mahiyetlerinin aleyhine değişme ihtimali” ve “muhtemel sevk maddelerindeki ceza miktarlarını” göz önüne alarak Erhan Tuncel hakkında yakalama kararı çıkarttı.

 

Teslim de olmadı

 

Tuncel’in 17 Eylül’deki ilk duruşmaya katılacağını belirten avukat Erdoğan Soruklu, müvekkilinin duruşmaya gelmemesine mazeret olarak bir günlük hastaneden alınan raporu sundu. İşte o günden sonra da, Dink cinayetinin “Büyük abisi” olarak nitelendirilen Erhan Tuncel ne teslim oldu ne de yakalanabildi.

 

'Polis göz yumdu'

 

Twitter’da aktif olan Erhan Tuncel Yargıtay kararı sonrası ve duruşma öncesi dikkat çekici mesajlar attı:

- “Trabzon Emniyeti tarafından uydurma raporla kesildi. Jandarma ile olan ilişkim bu konuyla alakalı polislerin kendilerini aklamak için uydurmasıdır”

- “Ayrıca bana bu komployu kuran emniyet görevlileri bana bu kararı veren mahkeme yetkililerinden daha fazla bu devlete hizmetim olmuştur. Erhan Tuncel’i bitirmek istorsanız böyle basit senaryolarla gelmeyin. O senaryoları size yedirtirim. Dink derin yapılanma tarafından öldürüldü. Polis göz yumdu. Yargı olayın üstünü kapattı. 6.5 yılın özeti budur.”

 

Duruşma günü Twitter’daydı

 

Erhan Tuncel 17 Eylül’deki duruşmaya rapor göndererek katılmamıştı. Soğuk algınlığından rapor alan Tuncel en son o gün tweet attı.

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