Rahip Santoro'nun katili cezaevinden firar etti

Rahip Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin cezaevinden firar etti. Yarım saat sonra yakalandı.

18 yıl 10 ay hapis cezasını Trabzon Bahçecik Cezaevi’nde çeken Oğuzhan Akdin, geçen yılın ortalarında, hükümlülük süresinin bitmesine 5 yıl kalması nedeniyle açık cezaevine nakledilmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. 22 yaşındaki Akdin, bakanlığın başvuruyu olumlu değerlendirmesi üzerine de Trabzon’un Akçaabat İlçesi’nde bulunan Yarı Açık Cezaevi’ne nakledildi.

Bu arada, Akçaabat Yarı Açık Cezaevi’nden kaçtıktan sonra sabaha karşı ilçede çalışma başlatan polisin Oğuzhan Akdin’i, Adnan Menderes Caddesi’nde yakaladığı öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesinin alınmasından sonra Trabzon Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen Oğuzhan Akdin, Bahçecik Cezaevi’ne gönderildi. Akdin, kaçmaya kalkıştığı için bundan sonra cezasını Trabzon Bahçecik Cezaevi’nde çekecek.