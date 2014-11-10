Domuzbalığı, aşırı çiftleşmeden öldü

İngiltere’nin West Sussex kontluğunun Worthing ilçesinde bulunan Tarring mahallesi sakinleri, cumartesi günü, deniz kıyısına yakın bir ara sokağa çekilmiş, yunus benzeri bir balığın ölüsüyle karşılaştılar. Daha sonradan domuzbalığı olduğu saptanan balık, sahilde eğlenen bir grup genç tarafından bulunarak ara sokağa götürüldü.

Olayın daha ilginç ayrıntıları ise, Karaya Vuran Deniz Memelilerini İnceleme Programı (the Cetacean Strandings Investigation Programme - CSIP) yetkililerinin, ihbar üzerine olay yerine gelip bir araştırma yapmalarından sonra anlaşıldı.

Ölüm nedeni aşırı çiftleşme

İnceleme sonucunda, balığın ölüm nedeninin, aşırı çiftleşmeden kaynaklı hipotermi (vücut sıcaklığı düşmesi), enerjisizlik ve aşırı açlık olduğu tespit edildi. Yetkililerin belirttiğine göre, yaşlı olduğu belirlenen balık, bulunmasından 1-2 gün önce telef olmuş ve son enerjisini de sadece çiftleşmeye harcamış.