Grip fok balıklarını öldürdü



Schleswig-Holstein kıyılarına vuran fok balıklarının ölüm nedeni bulundu. Sahil Koruma, Doğal Park ve Deniz Koruma eyalet dairesi, cesetler üzerinde yapılan incelemeler sonucu, ölümlerin grip virüsünden kaynaklandığını duyurdu.

Fok balıklarını öldüren virüsün Kuzey Denizi'ne yayılıp oradaki diğer fok balığı türlerini de tehlikeye atmasından endişe ediliyor. 1988/89 yıllarında ve 2002'deki salgınlar sırasında fok balığı popülasyonunun büyük bölümü yok olmuştu.

Doğa Hayatı Koruma Vakfı WWF ise endişe edecek bir durum olmadığı görüşünde. WWF'nin Watten Denizi uzmanı Hans-Ulrich Rösner, “Şu anki durumda bunun doğal bir olay olduğu tahmin ediliyor ve kitlesel ölümlerden endişe edilmemesi gerekiyor” diye konuştu.

Şu ana dek 350 fok balığının kıyıya vurduğu belirtildi.