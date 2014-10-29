Bu kez balık kediyi yuttu

Japonya'da havuz kıyısından avlanmaya çalışan bir kedi aniden sudan fırlayan büyük bir balık tarafından yutuldu. O anlar bir kameranın objektifine saniye saniye yansıdı.

Bir kadın turist tarafından çekilen görüntülerde iki yavru kedinin havuz kıyısından patilerini suya sokarak küçük balıkları avlamaya çalıştıkları görülüyor. Ancak kedilerden biri suya iyice yaklaşıyor ve hatta bir ara burnunu suya değdiriyor. İşte o anda yavru kedilerin iki katı büyüklükte bir turna balığı aniden sudan fırlayarak yavru kediyi kaptığı gibi gözden kayboluyor.