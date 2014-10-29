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Yaşam

Bu kez balık kediyi yuttu

Bir turna balığının, aniden sudan fırlayarak yavru kediyi kaptığı anlar kameralara yansıdı

29 Ekim 2014 17:39

Japonya'da havuz kıyısından avlanmaya çalışan bir kedi aniden sudan fırlayan büyük bir balık tarafından yutuldu. O anlar bir kameranın objektifine saniye saniye yansıdı.

Bir kadın turist tarafından çekilen görüntülerde iki yavru kedinin havuz kıyısından patilerini suya sokarak küçük balıkları avlamaya çalıştıkları görülüyor. Ancak kedilerden biri suya iyice yaklaşıyor ve hatta bir ara burnunu suya değdiriyor. İşte o anda yavru kedilerin iki katı büyüklükte bir turna balığı aniden sudan fırlayarak yavru kediyi kaptığı gibi gözden kayboluyor.

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