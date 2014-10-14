Interface şimdi de Kamerun'da balıkçı ağından halı üretecek

Halı üreticisi Interface iki yıl önce Filipinler’de başlattığı atık balıkçı ağlarından halı üretimi projesini Kamerun sahillerinde uygulamaya başlıyor.

Dünyada karo halının yaratıcısı ve pazar lideri Interface, Inc. Londra Zooloji Topluluğu (ZSL) işbirliği ile yürüttüğü Net-Works programını genişletmekte kararlı olduğunu açıkladı.

Net-Works, dünyanın en fakir sahil topluluklarında denizde bırakılmış balık ağlarının yarattığı, gittikçe büyüyen sorunla mücadele etmek için tasarlanmış sektörler üstü yenilikçi bir inisiyatif. Filipinlerin kırsal sahil bölgelerindeki (Bantayan Adaları ve Danajon Sahili de dahil) başarısından sonra inisiyatif Ocak 2015’te Kamerun’un Ossa Gölü bölgesinde de faaliyete geçiyor.

Başladığı 2012 yılından bu yana Net-Works merkezleri, 38 bin 600 kilogram atılmış balık ağı toplayarak Filipinler'deki topluluklarda yaşayan 4 bin 500 kişinin, 84 bin ilave öğüne karşılık ek gelir elde etmesine yardım etti. Önümüzdeki üç yıl içerisinde Net-Works’ün, kendi alanında topluluklara bağlı 500 hektarlık Deniz Koruma Alanını (DKA) destekleyip güçlendirmesi ve böylece su ekosistemlerinin biyolojik çeşitliliğinin geri kazanılmasına yardım etmesi bekleniyor.

Toplanan ağlar İtalyan iplik üreticisi Aquafil tarafından, kendilerine ait ECONYL Geri Kazanım Sisteminde, daha sonra Interface tarafından halı üretiminde kullanılan naylon ipliğe geri dönüştürülüyor. Net-Works oluşumu, Interface’in yüzde 100 geri dönüştürülmüş naylon kullanmak yönündeki iddialı Mission Zero hedefini destekliyor.

“Katılımcı iş anlayışı, ticareti göz önünden ayırmadan toplumsal ve çevresel meselelere net olumlu etkide bulunmanın yollarını aramaktır” diyen Interface Yeni İş Geliştirme Direktörü Nigel Stansfield şunları söyledi:

"Tedarik zincirimizi, okyanus ve gölleri temizleyip insanları yoksulluktan kurtarırken bir yandan da geri dönüştürülmüş hammadde kullanma becerisini geliştirecek şekilde statükoyu yeniden düşünmeye zorluyoruz. İddialı bir fikir her zaman işe yarıyor.”

Net-Works projesinin genişlemesi bugün, 2014 Clinton Global Initiative (CGI) Yıllık Toplantısında Eylem Taahhüdü ile birlikte ilan edildi.

CGI, ABD eski başkanlarından Bill Clinton tarafından, dünya liderlerini dünyanın en öncelikli sorunları konusunda çözümleri tartışmak ve uygulamaya koymak üzere bir araya getirerek küresel bir değişim sağlamak üzere kuruldu. Bugün New York’ta Net-Works ekibi Kamerun’daki Ossa Gölü bölgesindeki yeni ağ toplama merkezini duyururken önümüzdeki üç yıl içerisinde iki yeni merkez daha kuracağını taahhüt etti.

Londra Zooloji Topluluğu, küresel koruma programları başkanı Dr. Heather Koldewey “Net-Works’ün hem ölçeklenebilir, hem de tekrarlanabilir bir proje olduğuna inanıyoruz ve CGI ile Net-Work altyapısını Interface ile ZSL’den bağımsız finansal olarak sürdürülebilir bir hale getirmeyi arzuluyoruz.” dedi. Bu amaçla, katılımcı iş programı arayışında ilave ortakların Net-Works merkezi kurmalarına yardım edecek bir saha kılavuzu olan Net-Works alet çantası 2015’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek.

Net-Works projesinin geçmişi ve rakamlar

Deniz yaşamının ve resiflerin tehlikede olduğu, Danajon Sahilinde ve çevresindeki fakir Filipin köylerinde balıkçılar bir araya gelerek (aksi takdirde 600 yıl boyunca doğada kalacak) atılmış naylon ağları toplayıp istifleyerek naylon geri dönüşüm teknolojisinin mucidi iplik tedarikçisi Aquafil’e gönderiyorlar. Bu köylerde 892 hane (4.460 kişi) programa dahil oldu ve şu anda:

• İlave gelir için ağlarını geri dönüştürüyorlar.

• Kendi topluluk bankaları üzerinden Finansal hizmetlere erişebiliyorlar; bu sayede eğitim ve iş girişimleri için mikro-krediler alabiliyor ve birikimlerini güvence altına alabiliyorlar.

• Sahilleri eski ağlardan temizlediler ve artık daha fazla ağın sahile ya da denize bırakılmasını önlemiş bulunuyorlar.

Şimdiye kadar bu köylerden 38 bin 555 kilogramdan fazla ağ toplandı: Uç uca eklendiğinde dünyanın etrafının yüzde 90’ını saracak bir miktar.

Net-Works’ün önemli yönlerinden biri de kadınlara ağ toplamadan elde edilen ek gelir kaynağına katılım ve erişimde eşit imkan sağlayıp, Net-Works projesinin bir sonucu olarak gelişen topluluk bankacılık sisteminin ayrılmaz karar verici parçaları haline gelmelerine imkan veriyor olması. Net-Works doğrudan çocukları istihdam etmiyor ancak köy çocuklarının çoğu ağ toplamak ve korumayı öğrenmek adına “sahil temizliklerine” katılıyor.

Cornell Üniversitesinden çevre ve yoksulluğun iş stratejilerine etkileri üzerinde önde gelen otorite sayılan Profesör Stuart Hart “Net-Works çevrenin de, toplumun da kazandığı bir durum ki bence bu altın standarttır” sözleri ile görüşünü belli ediyor.

2014 yılında ZSL zengin biyolojik çeşitliliğe sahip fakat yoksul ülkelere yardım eden İngiliz hükümet fonu programı Darwin İnisiyatifi tarafından hedeflerine ulaşabilmeleri için toplamı 1 milyon dolara ulaşan iki adet üç yıllık bağış aldı. Bağışlar Net-Work modelinin, Batı Afrika denizayıları ve diğer tatlı su türleri için bir sığınak olan Kamerun’un Ossa Gölü Yaban Hayat Koruma Alanında uygulanmasına yardım etmekle birlikte, Filipinlerde ağ toplama altyapısının genişletilmesine de hayati destek sağlayacak.