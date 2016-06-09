Dokunulmazlık dosyaları için kısa yol formülü

Odağında HDP milletvekillerinin bulunduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra fezlekelerin kısa sürede savcılıklara ulaştırılması için yeni bir yol haritasının belirlendiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliğini onaylamasının ardından milletvekillerinin dosyalarının Adalet Bakanlığı’na oradan da doğrudan savcılıklara gönderileceği belirtildi. Dosyaların önce Meclis Başkanlığı’na, oradan Başbakanlığa, oradan da Adalet Bakanlığı’na götürülmesi yerine daha kısa sürede savcılıklara ulaştırılması için teslim işlemleri Meclis’te yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te 20 Mayıs’ta 376 oyla kabul edilen ve 24 Mayıs’ta onayına sunulan dokunulmazlıkların kaldırılmasını içeren ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa’yı önceki gün onayladı. Yasa, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece dosyaların ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmesi için gereken 15 günlük süreç işlemeye başladı. Dosyalar gönderildikten sonra vekillerle ilgili gözaltı, tutuklama gibi tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağı başsavcılara ve hâkimlere bağlı olacak.

Adalet Bakanlığı dağıtacak

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, TBMM Başkanlığı, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı yetkilileri kendi aralarında yaptıkları toplantıyla dosyaların tesliminin nasıl yapılacağını kararlaştırdı. Buna göre dosyaların önce Meclis Başkanlığı’na, oradan Başbakanlığa, oradan da Adalet Bakanlığı’na götürülmesi yerine daha kısa sürede savcılıklara ulaştırılması için teslim işlemleri Meclis’te yapılacak. Bunun için de önce TBMM Başkanlığı ile Karma Komisyon uzmanları, sonra TBMM Başkanlığı ile Başbakanlık uzmanları, son olarak da Başbakanlık ile Adalet Bakanlığı uzmanları kendi aralarında teslimi yapacak; bu işlemin ardından dosyalar Meclis’ten alınarak doğrudan Adalet Bakanlığı’na götürülecek. Adalet Bakanlığı da dosyaların mahkeme ve savcılıklara dağılımını yapacak. Dosyaların kurumlar arası yolculuğunu kısaltarak zamandan da tasarruf sağlayacağı belirtilen sürece ilişkin çalışma da dün başladı. Teslim işlemlerinin ardından dosyaların bugün Adalet Bakanlığı’na gönderilebileceği belirtildi.

İlk sırayı ‘terör’ suçları aldı

Vekillere ait dosyaların suç türlerine göre dağılımında, ilk sırayı 259 dosya ile Terörle Mücadele Kanunu’na muhalefet, ikinci sırayı 170 dosya ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet, üçüncü sırayı 148 dosya ile hakaret, dördüncü sırayı 105 dosya ile Cumhurbaşkanı’na hakaret alıyor. Fezlekelerde, fakültede öğrenciye şarap satmaktan, mühür bozmaya, nitelikli dolandırıcılıktan rüşvete, Taşıt Kanunu, İş Kanunu, Vergi Usul Kanunu’na muhalefete, kanuna aykırı eğitim kurumu işletmekten, devletin birliğini bozmaya kadar uzanan 61 ayrı suç var.

Yüzde 27,6’sına dokunulacak

Anayasa değişikliğiyle birlikte 550 kişilik TBMM’nin yüzde 27,6’sının dokunulmazlığı bir defalığına ve topluca kalktı. Meclis’ten gelenlere Adalet Bakanlığı’nda bekleyen 117 dosya eklenerek, ilgili başsavcılıklara gönderilecek. TBMM Karma Komisyon Başkanlığı’nda, TBMM Başkanlığı’nda ve Adalet Bakanlığı’nda 152 vekil hakkında toplam 800 adet dosya bulunuyor. Adalet Bakanlığı yetkilileri, İlhan Cihaner ve Aylin Nazlıaka’nın dosyalarının ortak olduğunu belirterek sayıyı 799 olarak açıkladı. TBMM’deki sandalye dağılımına bakıldığında, 59 kişilik HDP grubundan sadece 4 vekilin soruşturma dosyası bulunmuyor. Dosyaların dökümü şöyle: “AK Partili 29 milletvekiline ait 50, CHP’li 57 milletvekiline ait 211, HDP’li 55 vekile ait 511, MHP’li 10 milletvekiline ait 23 ve Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka’ya ait 5.