Meral Danış Beştaş: Dokunulmazlıkların kaldırılması kararını AİHM'e taşıyacağız

Anayasa Mahkemesi'nin dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğinin iptal istemini reddeden kararını, "talimat ile alınan bir karar" olarak değerlendiren HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıyacaklarını söyledi.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin "dokunulmazlıkların kaldırılmasının" önünü açacak olan Anayasa değişikliğine ilişkin olarak yapılan iptal başvurularına dair kararını açıkladı. AYM, HDP ve CHP milletvekillerinin, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğine ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

AYM'nin ret kararının açıklanmasından sonra ilk tepki HDP Adana Milletvekili ve aynı zamanda Anayasa Komisyonu üyesi olan Meral Danış Beştaş'tan geldi. Beştaş, verilen bu kararın talimatla verilmiş bir karar olabileceğine işaret ederek, "darbe teklifi" karşısındaki hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

AYM, HDP'lilerin dokunulmazlık başvurusunu reddetti

“AYM'nin görevi iktidarın keyfiyetinin önünü almaktır”

Dicle Haber Ajansı'na konuşan Beştaş, şunları söyledi: "AYM yapılan başvurunun kabul edilmesi gereği AYM'nin kuruluş gerekçesinden kaynaklıdır. Anayasaya aykırı bir durum için başvuru merci AYM'dir. AYM kendisine verilen talimatlar doğrultusunda bu kararı vermişse bu hukuk devleti açısında çok büyük bir handikap olarak değerlendiriyoruz. AYM siyasi bir kurum değildir, mahkemedir görevi de iktidarın keyfi anayasa değişikliklerini önünü almaktır."

Bireysel başvuru ve AİHM'e gidilecek

"Dokunulmazlık kaldırılmasının" Türkiye'nin geleceği açısında çok önemli bir kavşak olarak durduğunu ifade eden Beştaş, ret kararının ayrıntılarına dair henüz bir bilginin kendilerine gelmediğini ancak ret kararına karşı bireysel başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürme kararlılıklarının sürdüğünü ve bu konuda gerekli çalışmalarının yapıldığını söyledi.

“Çay toplamayı değil görevini yap”

Beştaş, "Yüksek yargı başkanlarının çay topladığı bir ülkede bu karar eleştirilerimiz haklılığını göstermiştir. Yargıyı kendi görevini yapmaya tekrar davet ediyoruz. Her ne kadar bu ülkede Cumhurbaşkanı ve başbakan yardımcısı 'Yargı Cumhurbaşkanı'na bağlıdır' dese de yargı hiçbir erke bağlı değildir. Buna uygun bir normlarıyla hareket edilmelidir" ifadelerini kullandı.