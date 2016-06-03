AYM, HDP'lilerin dokunulmazlık başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, HDP ve CHP milletvekillerinin, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğine ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Anayasa Mahkemesi heyeti, HDP ve bazı CHP'li milletvekillerinin "dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğine ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğün durdurulması" istemiyle yaptıkları başvuruları birleştirerek ele aldı. Heyet, başvuruları reddetti.

Yüksek Mahkemenin ret gerekçesinin, yazımın tamamlanmasının ardından öğleden sonra açıklanacağı öğrenildi.

Dokunulmazlıkla ilgili düzenleme Meclis'te 376 oyla kabul edilmişti. Meclis'in kararından hemen sonra HDP'nin tüm milletvekilleri, CHP'den ise Sezgin Tanrıkulu, Haluk Pekşen, Tanju Özcan, Namık Havutça ve Ceyhun İrgil iptal için başvuru yapmıştı.