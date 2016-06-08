Cumhurbaşkanı Erdoğan, dokunulmazlık yasasını onayladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, odağında HDP milletvekillerinin bulunduğu, dokunulmazlıkların kaldırılması için TBMM'de kabul edilen anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle: “6718 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20 Mayıs tarihinde 2. tur oylamada referanduma gerek bırakmadan çoğunlukla kabul edilen teklif, 24 Mayıs'ta onaylanmak üzere Erdoğan'a gönderilmişti.



138 milletvekili hakkındaki toplam 667 dosya bulunuyor. Bu dosyalardan 405'i de HDP milletvekillerine ait.