Diyarbakır'da yüzlerce kişi hastane önünde nöbet tutuyor

Diyarbakır'da meydana gelen patlamalarda yaralananların hastanelerdeki tedavisi devam ederken binlerce kişi hastaneler önünde bekliyor.

DİHA'da yer alan habere göre, HDP'nin "Büyük insanlık" çağrısıyla yapılan ve on binlerce kişinin katıldığı Diyarbakır mitingine yapılan bombalı saldırıda yaralananların tedavileri sürüyor. Yüzlerce kişi içeriden gelecek iyi bir haber için hastane önlerinde nöber tutuyor. Hastane önlerinde bulunan anons araçlarından hastanede bulunan yaralıların isimleri ve durumlarına ilişkin duyururu yapılarak aileler bilgilendiriliyor.

Öte yandan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaşamını yitiren Ramazan Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru yola çıkarıldı.