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Diyarbakır’da 8 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin 2 tutuklama daha

Saldırıya ilişkin soruşturmada toplam tutuklu sayısı 6’ya yükseldi

06 Nisan 2016 02:54

Diyarbakır'da polis servisine bomba yüklü araçla düzenlenen ve 8 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 2 kişi daha tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde, geçtiğimiz Perşembe günü, PKK'lıların bombalı araçla zırhlı araca yönelik yaptığı ve 8 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 3 sanık, bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.Ç. ve Ö.G., 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma', 'Tasarlayarak Öldürme' iddiasıyla tutuklanırken, R.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırı olayıyla ilgili olarak daha önce gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklanmış, 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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