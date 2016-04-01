Diyarbakır'da 7 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltında!

Diyarbakır Bağlar ilçesi Bağcılar mahallesinde özel harekat polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında gerçekleştirilen, 7 polis memurunun şehit olduğu, 14'ü sivil 27 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, çevredeki MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerinin ise incelenmesi sürüyor. Polis, bombalı saldırının beyaz bir otomobille gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruyor.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, olayın gerçekleştiği noktaya beyaz renkte otomobili park eden kişinin araçtan uzaklaşması anı yer alıyor.

Görüntüde yer alan kişinin saldırının faili olduğu değerlendiriliyor. Polis ekipleri söz konusu şüphelinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında özel harekat polislerini taşıyan aracın geçişi sırasında şiddetli bir patlama meydana gelmiş, patlamada, 21'i polis, 34 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 7 polis memuru müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.