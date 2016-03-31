Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı; 7 şehit, 27 yaralı

Diyarbakır'da Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan 3. Sanayi bölgesinde seyir halindeki polis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada 7 polis şehit oldu, 14'ü sivil 27 kişi yaralandı. Yaralı polislerden bazılarının durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Patlama sonrası kısa süreli silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerinde, ikinci bir bomba ihtimaline karşı imha ekipleri arama yaptı ancak yeni bir patlayıca rastlanmadı.

Bugün saat 17.00 sıralarında polis servis aracının Diyarbakır Otogarı karşısında bulunan Hamravat ve Gökkuşağı villalarının olduğu bölgeden geçtiği sırada büyük bir patlama meydana geldi. Park halindeki bombalı aracın PKK'lılarca uzaktan kumandayla patlatılması sonucu yaşanan saldırı sonrası polis servis aracı ve bir zırhlı polis aracı kullanılamaz hale gelirken, çevredeki ev ve işyerlerinin camları kırıldı. Olaydan sonra kısa süreli silah sesi duyulurken, çok sayıda ambulans ve takviye birlikler olay yerine gönderildi.

Patlama bölgesi güvenlik çemberine alınırken, olay yeri inceleme ekibi çalışmalara başladı. İzinli tüm sağlık personeli göreve çağrıldı.

Bomba yüklü araçla saldırı

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Diyarbakır'daki bombalı saldırının bomba yüklü araçla yapıldığını söyledi. Aracın, patlama bölgesine bırakılma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bombalı saldırının ardından polisin olay yerine beyaz renkli bir aracı park ettikten sonra uzaklaşan şahsın peşine düştüğü belirtildi. Kimliği belirsiz şahsın park ettiği otomobilin patlamada kullanılan bomba yüklü araç olmasından şüphelenen güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor.

Patlamanın ardından ilk fotoğraflar şöyle

'Polislerin kaldığı bölgeydi'

Doğan Haber Ajansı muhabiri Canan Altıntaş patlamanın gerçekleştiği noktayla ilgili olarak "Başka şehirlerden gelen polisler, çatışma bölgelerinde görevlendirilmek üzere bu noktalarda, bu bölgedeki yurtta kalıyorlardı" dedi.

'Servis aracı zırhlıydı'

Patlamayla ilgili bilgi veren Doğan Haber Ajansı muhabiri Ferit Aslan, “Patlamanın meydana geldiği yer bugüne kadar herhangi bir saldırının gerçekleştiği bir yer değil. Servis araçlarına zırhlar yerleştirmişti. Fotoğraflara bakıldığında bu zırhın da servis aracında olduğunu görüyoruz. Bu zırh olmasaydı, şehit olan polis sayısı çok daha fazla olabilirdi. Çok kuvvetli bir patlayıcı olduğu tahmin ediliyor” dedi.

Servis aracı çekiciyle kaldırıldı

Polis, patlamanın olduğu alanda hava kararıncaya kadar delil aradı. Kullanılamaz hale gelen polis midibüsü de incelenmek üzere çekici ile kaldırılarak, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Başbakan'ın ziyaretinden bir gün önce...

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yarın sokağa çıkma yasağının kısmen sürdüğü Diyarbakır'ın Sur ilçesine gideceği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı, Efkan Ala'dan bilgi aldı

Patlamanın ardından ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan bilgi aldı.

Erdoğan'dan kınama

ABD’nin başkenti Washington’ın en prestijli düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü'nde konuşan Erdoğan, sözlerine PKK'nın Diyarbakır'daki bombalı saldırısı sonucu şehit olan 7 güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet dileyerek başladı. "Köşeye sıkışan PKK'nın bu saldırısını sert bir dille kınıyorum" diyen Erdoğan, "Bu saldırıların Avrupalı ülkeler başta tüm dünyanın PKK ve uzantılarının gerçek yüzünü görmesine vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.