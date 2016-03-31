Diyarbakır'daki saldırıda kullanılan bombalı araç bu mu?

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Diyarbakır'daki bombalı saldırının bomba yüklü araçla yapıldığını söyledi. Aracın, patlama bölgesine bırakılma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bomba yüklü aracın, patlamanın yaşandığı bölgeye bırakılma anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bombalı saldırının ardından polisin olay yerine beyaz renkli bir aracı park ettikten sonra uzaklaşan şahsın peşine düştüğü belirtildi. Kimliği belirsiz şahsın park ettiği otomobilin patlamada kullanılan bomba yüklü araç olmasından şüphelenen güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor.