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Erdoğan: Köşeye sıkışan PKK'nın Diyarbakır'daki saldırısını kınıyorum

"Bu saldırıların Avrupalı ülkeler başta tüm dünyanın PKK ve uzantılarının gerçek yüzünü görmesine vesile olmasını diliyorum"

31 Mart 2016 23:16

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da polis aracına yapılan bombalı saldırıyla ilgili "Köşeye sıkışan PKK'nın bu saldırısını sert bir dille kınıyorum” dedi.

ABD’nin başkenti Washington’ın en prestijli düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü'nde konuşan Erdoğan,  "Bu saldırıların Avrupalı ülkeler başta tüm dünyanın PKK ve uzantılarının gerçek yüzünü görmesine vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Erdoğan’ın saldırıya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Terör örgütü bu tip eylemlerle alçak ve kirli yüzünü göstermektedir. İnşallah terör belasını bu ülkenin önünde bir engel olmaktan çıkaracağız. Çeşitli kılıflar altında himaye gören terör bu cesaretle ülkemizi, vatandaşlarımızı hedef almayı sürdürüyoruz. Tahammülümüz kalmamıştır. Bu saldırıların Avrupalı ülkeler başta tüm dünyanın PKK ve uzantılarının gerçek yüzünü görmesine vesile olmasını diliyorum."

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