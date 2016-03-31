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Kalkınma Bakanı: Diyarbakır’daki saldırı bombalı araçla yapıldı

“Ankara’da yapılan saldırıdan bir farkı yoktur”

31 Mart 2016 22:36

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Diyarbakır'daki bombalı saldırıya ilişkin konuştu. Yılmaz, saldırının araçla yapıldığını söyledi ve 7 polisin şehit olduğunu aktardı.

Bakan Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

"Diyarbakır'daki terör saldırısında 7 polis şehit oldu, 13'ü polis 27 yaralı var. Saldırı bombalı araçla yapıldı. Milletimize yapılan bir saldırıdır. Ankara'da yaşanan saldırıdan bir farkı yoktur. Biz burada Diyarbakır'ın yeniden inşaasını konuşmak için toplanmışken birileri de Diyarbakır'ı yıkmak istiyor. Bir kez daha buradan kınıyorum, şehitlerimize Allah'tan rahmet ediyorum."

 

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