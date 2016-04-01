Diyarbakır saldırısını PKK üstlendi

Diyarbakır'da, Şanlıurfa karayolu üzerindeki Otogar Mevkii'nde polis servis aracını hedef alan ve 7 polisin hayatını kaybettiği saldırıyı PKK üstlendi.

PKK tarafından yapılan açıklamada, saldırının Sur'daki operasyonlara misilleme olduğu belirtildi.

Perşembe akşamı polisleri taşıyan servis aracına bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 14'ü sivil olmak üzere 27 kişi de yaralanmıştı.



Helikopter destekli operasyon



Patlamanın şiddetiyle Şehirlerarası Otobüs Terminali ve çevredeki çok sayıda binanın camları kırıldı, bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üç gün önce yaptığı açıklamada Temmuz ayından bu yana süren operasyonlarda 215'i asker, 133'ü polis, 7'si korucu olmak üzere 355 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 359 PKK'lının da öldürüldüğünü açıklamıştı.