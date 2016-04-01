Diyarbakır saldırısını PKK üstlendi



Perşembe günü yedi polis memurunun ölümüne ve 13'ü polis olmak üzere 27 kişinin yaralanmasına yol açan Diyarbakır'daki bombalı saldırının sorumluluğunu PKK'ya bağlı militan Halk Savunma Güçleri (HPG) üstlendi. Bu yıl Ankara'da düzenlenen ve toplam 66 kişinin hayatına mal olan bombalı saldırıların sorumluluğunu da PKK'ya yakın TAK üstlenmişti.

Saldırıdan bir gün sonra Diyarbakır ve Sur'a giden Başbakan Ahmet Davutoğlu terör örgütünün nefret tohumları ekmek istediğini söyledi. Başbakan Davutoğlu terör olayları nedeniyle zarar gören ev ve işyerlerinin devlet tarafından onarılacağını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada devam eden operasyonlar sırasında üç ilde 24 PKK mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine bugün düzenlenen iki ayrı hava operasyonuna 12 savaş uçağını katıldığını ve operasyon hedeflerinin imha edildiğini duyurdu.