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Diyarbakır'da 7 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin soruşturmada 4 tutuklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınmıştı

05 Nisan 2016 01:55

Diyarbakır'da 7 polis memurunun şehit olduğu saldırıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme 4 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar mahallesi 1216. sokakta geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.00 sıralarında polis servis aracına bomba yüklü araç ile düzenlenen ve 7 polis memurunun şehit olduğu saldırıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.K., S.K., Ç.İ., Z.Ö., F.K., V.K., N.K., F.Ş. ve A.A. isimli 9 şüpheli Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, Savcılıkta ifadeleri alınan F.K., Ç.İ., V.K. ve N.K., isimli 4 kişi hakkında ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ eylemlerinden tutuklanmaları, şüpheliler Z.Ö., S.K. ve E.K., isimli 3 kişi hakkında ’Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma’, ’Tasarlayarak Öldürme’ eylemleri iddiasından tutuklanmaları, şüpheliler F.Ş. ve A.A., isimli 2 kişi hakkında ise ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ iddiasıyla Adli Kontrol Hükümlerinin Uygulanması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği bildirildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde sorguları tamamlanan A.A. ve F.Ş. isimli 2 kişi serbest bırakılırken, N.K., F.K., Ç.İ., ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ eylemleri iddiasından Adli Kontrol Hükümlerinin Uygulanmasına, S.K. ve Z.Ö. hakkında ’Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma’, ’Tasarlayarak Öldürme’ suçlamasıyla tutuklanmalarına, Ç.İ. ve V.K. hakkında ise ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçlamasıyla tutuklanmalarına karar verdi.

Başsavcılık, olayla İlgisi olduğu değerlendirilen şüpheli 3 kişinin Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ise devam ettiğini bildirdi.

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